États-Unis : des libraires se dressent contre une loi anti-drag

En début d'année 2023, un représentant républicain de l'État du Montana, Braxton Mitchell, avait suggéré une proposition de loi pour interdire les interventions d'artistes drag dans les heures du conte de l'État. Un texte qui visait les bibliothèques recevant des fonds publics, mais aussi les établissements scolaires. Le gouverneur républicain Greg Gianforte, créationniste, opposé à l'avortement et au mariage des personnes homosexuelles, a sauté sur l'occasion.

Signée en mai dernier, la loi fait du Montana le premier État américain à interdire les heures du conte animées par des personnes drag. Un titre que déplore l'Association des bibliothécaires américains, mais également l'Association des bibliothèques publiques du Québec et l'Association des bibliothécaires de France, qui rappelaient l'intérêt et l'importance de proposer une diversité des intervenants et des animations dans les lieux de lecture publique.

Égalité et liberté d'expression

Quatre plaignants se dressent contre cette législation, dont Chelsia Rice et Charlie Crawford, copropriétaire de Montana Book Company, librairie située au sein de la capitale de l'État, Helena. Ensemble, au nom de leur commerce — qui fête ses 5 ans d'existence —, elles ont souhaité s'engager « pour être certaines que toutes les personnes visées par cette loi se sentent soutenues et défendues par ceux et celles qui en ont les moyens et la possibilité », rapporte l'Associated Press.

La plainte estime que la loi s'oppose à la liberté d'expression et à l'égalité de traitement des citoyens, garanties par la Constitution américaine. Plus spécifiquement, elle « réduit au silence l'expression des personnes qui ne répondent pas aux normes établies en matière de genre », selon le document transmis le 6 juin dernier à une cour de Butte, où une femme transgenre et membre de la tribu des Cheyennes du Nord a vu son intervention annulée en juin dernier.

La pratique du drag est une expression artistique et culturelle importante depuis longtemps. Cette loi s'attaque d'une manière inconsidérée à la liberté d'expression des artistes, auteurs, performeurs et des autres citoyens du Montana, pourtant protégée par la Constitution. – Chelsia Rice, copropriétaire de Montana Book Company

La plainte espère obtenir une injonction préliminaire de la justice pour suspendre immédiatement l'application de la loi, avant un jugement sur le fond.

Un « monstre de Frankenstein »

La plainte qualifie encore la législation de « monstre de Frankenstein », dont les effets sur les libertés individuelles sont totalement incontrôlés. En raison d'une rédaction assez vague, le texte vise en effet toutes les formes d'intervention impliquant un déguisement, quelle qu'en soit la nature.

« [L]a loi interdit une heure du conte dans un costume de super-héros, des activités scolaires avec une enseignante déguisée en Valérie Bille-en-Tête [du Bus magique, NdR], la présence d'une princesse Disney en classe, ou encore la mise en scène de Comme il vous plaira, de William Shakespeare », déroule la plainte.

Les plaignants pointent enfin la « disproportion » des sanctions et des dispositions légales, dont la possibilité, pour un mineur ayant assisté à un des événements prohibés, d'attaquer en justice les organisateurs au cours de la décennie suivante...

Rappelons que la législation du Montana s'inscrit dans un plus vaste mouvement américain de contestation et de censure des ouvrages évoquant des personnages ou des thématiques LGBTQIA+ dans les bibliothèques scolaires ou publiques, mais aussi au sein des librairies.

Photographie : « Drag Story Hour » à West Hollywood, le 15 avril 2023 (illustration, WeHoCity, CC BY-NC-ND 2.0)