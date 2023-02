L'heure du conte en bibliothèque : les Drag Queens ont toutes leur place

Dans une tribune, l’Association des Bibliothécaires de France rappelle que les structures publiques sont des lieux d’inclusion et d’ouverture sur le monde en citant notamment le code de déontologie des bibliothécaires. Elle est ici proposée en intégralité.

Les Bibliothèques sont des lieux d’inclusion et d’ouverture sur le monde

Au vu des attaques répétées par des groupes de pression politiques, conduisant à la déprogrammation d'une lecture par des drags queens à Toulouse mais également constatées dans d’autres villes de France, l'ABF condamne fermement les tentatives de censure quelle qu'en soit l'origine et la cible et s’inquiète des pressions répétées, parfois violentes, exercées sur les agents autour de collections ou d’actions culturelles.

À LIRE: À Lamballe, l'heure du conte des drag queens contestée

Les bibliothèques ont pour mission de proposer des collections, des services et des animations en se plaçant au service des populations qu'elles desservent, dans un esprit d'ouverture et de dialogue.

Les missions du service public de la culture telles que garanties par la loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine visent à « garantir la diversité de la création et des expressions culturelles » et « garantir la liberté de diffusion artistique en développant l'ensemble des moyens qui y concourent ».

La loi Robert définit que « [c]es missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public ».

Garants de l'accès aux savoirs et du vivre ensemble, il est du devoir des professionnels de traiter tous les sujets qui traversent la société, sous des formes adaptées et pour tous les publics. Les bibliothèques et les professionnels doivent être protégés des attaques et des pressions de groupuscules.

À LIRE: Aux États-Unis, interdire les lectures drag en bibliothèque

L'ABF réaffirme que les lectures de livres par des Drag Queens ont toute leur place en bibliothèque. Elles se déroulent d'ailleurs sans trouble particulier pour peu qu’on résiste aux pressions. L’ABF s'insurge contre l'instrumentalisation à des fins politiques de ces lectures par des groupes qui en déforment le propos, stigmatisent violemment leurs auteurs et autrices et font pression en demandant la suppression d'animations.

L'ABF apporte ainsi son soutien plein et entier aux équipes ainsi qu'aux artistes et s'autorisera, par tous les moyens possibles, à agir pour garantir le plein exercice des missions des bibliothèques.

Pour rappel : le Code de déontologie des bibliothécaires

À Toulouse, une rencontre qui fait du bruit

Après Lamballe, c’est à Toulouse que les lectures animées par des Drag Queens ont fait grand bruit. Le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, avait interdit aux mineurs l’une de ces rencontres, prévues au sein de la Médiathèque Cabanis.

Cependant à la MJC Roguet, l’évènement a été maintenu et a connu un grand succès bien qu’il ait nécessité des dispositifs de sécurité conséquents pour faire face à la vague de haine suscitée par l’organisation.

Le samedi 4 février, deux Drag Queens, Shanna Banana et Brandy Snap, ont ainsi pu mener à bien leur atelier de lecture devant une salle comble, rempli d’enfants, de parents, mais également de militants. Depuis le mois de décembre et l’annonce de la Fête de l’hiver à la MJC Roguet, le dispositif avait été pris pour cible par le collectif Manif pour Tous rappel France 3.

Crédits photo : davitydave (CC BY-NC 2.0)