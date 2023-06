Bibliothèque : une femme transgenre empêchée de tenir une conférence

Adria Jawort devait revenir sur l’histoire des personnes transgenres et bispirituelles dans l’Ouest. Le terme « Two-Spirit » ( « bispirituel ») a été créé par des membres de la communauté LGBTQIA+ autochtone.

Selon elle, cet évènement était important, car « pour lutter contre le sectarisme, il faut présenter des connaissances ». Elle précise : « Il suffit de rappeler que les personnes transgenres ont toujours existé dans le Montana, depuis des temps immémoriaux », relaie Montana News.

Le 26 mai, Adria Jawort annonce sur Twitter sa venue à la bibliothèque de Butte, et écrit à propos de son intervention : « Cela pourrait être littéralement illégal dans le Montana, en tant que femme transgenre habillée de manière flamboyante ». Et d’ajouter : « Je vais avoir un livre et la sexualité sera discutée et des mineurs pourraient être présents, et l’État du Montana ne reconnaît pas légalement les personnes transgenres, alors... ».

Dans un entretien qu’elle a donné à The Guardian, elle explique avoir voulu « [se] moquer du fait que d’être habillé de manière “flamboyante” en tant que personne transgenre — ce qui, dans le Montana rural, pourrait signifier porter le rouge à lèvres violet que j’affectionne — tout en lisant des passages d’un livre d’histoire dans une bibliothèque, pourrait maintenant être considéré comme illégal en raison de l’imprécision d’une loi anti-drag stupide et inconstitutionnelle qui venait d’être promulguée. »

Dans l’après-midi du 1er juin, la bibliothèque annonce que la conférence est annulée. J.P. Gallagher, chef exécutif du comté de Butte, a déclaré au Montana Standard que le tweet de Jawort pouvait constituer une violation de la loi 359.

Un "excès de prudence" qui déplaît

Gallagher a déclaré qu’il avait envoyé à Jawort une lettre disant notamment : « Butte-Silver Bow a pris la décision, par excès de prudence, d’annuler votre venue pour le moment. Cependant, Butte-Silver Bow est disposé à discuter avec vous de la reprogrammation de cet événement, à condition que vous garantissiez la mise en place de paramètres appropriés et que les dispositions du projet de loi 359, bien qu’il reste en vigueur, ne soient pas enfreintes. » Sur son blog, Jawort affirme que Gallagher aurait reçu des conseils juridiques de la part de l’avocate du comté, Eileen Joyce.

Cette décision a suscité une vive protestation : plusieurs personnes se sont retrouvées sur les marches du palais de justice pour s’opposer à cette décision. Elles ont aussi suggéré que cela pourrait conduire à une action en justice. À ce rassemblement, des citoyens avaient inscrit « Les fonctionnaires doivent savoir lire et écrire » sur leurs pancartes.

« Je n’avais jamais vu cela auparavant » a déploré Shari Curtis, bibliothécaire à la bibliothèque de Butte, au Montana Standard. « La bibliothèque publique de Butte soutient la liberté d’expression et notre communauté LGBTQ+, mais les dirigeants du comté ont pris le pas sur nous. »

Gallagher a été traité de « fasciste de droite » et accusé d’avoir pris cette décision, car Adria Jawort est transgenre. Il dément fermement cette allégation : « Ce n’était absolument pas le cas », et de réitèrer son soutien envers la communauté LGBTQIA+.

Une loi inédite

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a récemment adopté la loi An Act Prohibiting Minors From Attending Sexually Oriented Shows (Loi interdisant aux mineurs d’assister à des spectacles à caractère sexuel). Elle bannit les interventions de drag queen et king dans les écoles et les bibliothèques financées par l’État.

Le document officiel mentionne spécifiquement les « Drag Story Hour » (« heure du conte drag »). Un programme national de narration populaire dans le cadre duquel des drag lisent des histoires aux enfants dans les écoles et les bibliothèques. Ils bénéficient d’un financement fédéral. Les bibliothèques risquent une amende de 5000 $ en cas de non respect de la loi.

Les drag king et drag queen sont définis comme « un artiste masculin ou féminin qui adopte une personnalité masculine ou féminine flamboyante ou parodique avec des costumes et un maquillage glamour ou exagéré. »

Braxton Mitchell, un Républicain qui a encouragé l’adoption de la loi, a déclaré à NBC News qu’il fallait « laisser les enfants être des enfants ». Et d’ajouter : « J’ai posé cette question depuis le début : pourquoi ces gens veulent-ils s’habiller à moitié nus et lire des livres aux enfants ? Je n’ai jamais eu la moindre réponse. »

Cette nouvelle norme juridique interdit également aux mineurs d’assister à des évènements à caractère sexuel dans les bibliothèques ou les écoles qui bénéficient d’un financement public. L'introduction de cette loi s'inscrit dans un plus vaste mouvement de contestation et de censure des ouvrages évoquant des personnages ou des thématiques LGBTQIA+ dans les bibliothèques scolaires ou publiques.

Crédits photo : Domaine public