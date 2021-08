L’avenir de Dune au cinéma… vers une trilogie ? 

Denis Villeneuve, réalisateur et scénariste canadien, reconnu pour Incendies (2010), Prisoners (2013) ou encore Blade Runner 2049 (2017), a réalisé son rêve d’enfant en adaptant Dune de Frank Herbert.

Durant un entretien avec CBS Radio Canada, il a donné son point de vue sur ce chef d’oeuvre de science-fiction, qui a marqué son adolescence : « Ce qu'on suit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se cherche, qui définit son identité, qui a de la difficulté à négocier avec son héritage génétique, familial et politique […] Cette exploration des névroses, cette exploration du joug du passé, des voix intérieures, de comment on est influencé par notre éducation, génétiquement aussi, on transporte des douleurs, des colères, des générations précédentes […] sont des thèmes qui m'inspirent beaucoup. »

Un premier tome, divisé en deux parties

Afin d’adapter le plus fidèlement possible cette histoire, très riche en factions, en personnages, en actions, dans le contexte d’une civilisation humaine futuriste, le réalisateur a fait le choix de diviser le premier tome en deux films. Il a précisé : « Le livre est si riche. Il y a tellement de détails fantastiques sur les différentes cultures […] Afin de préserver et d'avoir le temps de porter cela à l'écran, nous avons dû faire des choix importants. »

Prévue en salles pour le 15 septembre, la première partie de la saga Dune regroupe des stars iconiques telles que Timothée Chalamet, Zendaya, aux côtés de Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, ou encore Josh Brolin.

Une seconde partie devrait voir le jour... mais seulement en cas de succès. Celle-ci mettrait à l’honneur le personnage Chani, membre du peuple des Fremen, incarnée par Zendaya, qui ne fait qu’une brève apparition dans le premier film, aux côtés de Paul Atréides, incarnant toujours le personnage principal.

Denis Villeneuve s’est vivement exclamé auprès du quotidien italien La Repubblica : « Je n'ai qu'une seule hâte : tourner la suite de Dune pour réunir [Timothée Chalamet et Zendaya]. Je suis d'autant plus excité à l'idée de tourner que Zendaya sera l'héroïne. »

Et pourquoi pas un troisième film ?

Durant son entretien avec le journal canadien, le réalisateur s’est montré vivement enthousiaste à l’égard du deuxième tome de Dune, Le Messie de Dune (traduit par Michel Demuth, aux éditions Robert Laffont), qui raconte comment le pouvoir de l’Epice isole Paul Atréides, après qu’il ait triomphé de ses ennemis.

Pour le réalisateur, ce volet « pourrait faire un film extraordinaire ». Il explique : « J'ai toujours vu qu'il pourrait y avoir une trilogie, après ça on verra. C'est des années de travail, je ne me vois pas aller plus loin que ça. »

C’est pourquoi, il reste - pour l'instant - concentré sur la sortie de ce premier volet. Il a déclaré : « J’essaie de ne pas trop m'éparpiller. Je suis quelqu'un d'assez monomaniaque. J'essaie de travailler sur un projet à la fois. La deuxième partie de Dune sera une priorité. »

Denis Villeneuve contre Warner Bros

Néanmoins, le premier film ayant déjà sollicité près de 200 millions de dollars, les studios Warner Bros attendent de voir les résultats du box-office autour de la prochaine sortie avant de s’investir financièrement dans le tournage de la deuxième partie du film.

Cette première adaptation cinématographique aura nécessité plusieurs années de travail pour Villeneuve, qui ne furent pas de tout repos. En effet, ce passionné s’est opposé à maintes reprises à Warner Bros, qui portait préjudice à sa création.

Suite à leur décision de diffuser Dune aux Etats-Unis, simultanément dans les salles de cinéma et sur le site de streaming HBO Max, le réalisateur a réagi dans une lettre ouverte adressée sur Variety. Il déplore ce « coup de poignard » à son égard, qui ne prend pas en compte le « travail d’équipe », mais qui repose sur une « décision unilatérale ». Un affront pour ce passionné, qui voit l’oeuvre de Frank Herbet bafouée.

La seconde partie demeure donc sur le fil du rasoir...

