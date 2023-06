Le dessinateur Matteo réinvente l’affiche du Festival LEC

Lors de ce rendez-vous, écrivain(e)s, illustrateurs, illustratrices, traducteurs, traductrices, journalistes et artistes de tous les pays d’Europe se rencontreront à Cognac. Débats, rencontres, expositions, lectures, remises de prix, projections de film, espace librairies, pôle jeunesse et familles, jeux et ateliers se succéderont pour valoriser la richesse du patrimoine européen.

Matteo Alemanno

L'affiche de cette édition 2023 a été conçu par Matteo Alemanno. Il succède ainsi a l’illustratrice Catarina Sobral.

Né à Lecce en 1967 et vivant à Venise, il se consacre à l’illustration après son diplôme d’architecture. Il collabore avec des maisons d’éditions italiennes telles que Einaudi Ragazzi, Mondadori Scuola, Boyd’s Mills Press, Skira.

De Mèche Rebelle à Vénus à son miroir

En 2000, il débute son activité aux éditions Dupuis pour lesquelles il crée une série BD en quatre tomes initialement intitulée Mèche Rebelle, rebaptisée plus tard proTECTO, écrite par Zidrou, et la série collective Vampyres, avec une histoire écrite par Alcante. En 2012, le Prix Micheluzzi du meilleur dessinateur lui est décerné pour ce projet.

En 2010, il réalise avec Glénat un one-shot, Les gardiens des enfers, également écrits par Alcante. De 2011 à 2016, il publie la série Marina pour Dargaud, écrite par Zidrou. En 2022, il publie pour Futuropolis un roman graphique intitulé Vénus à son miroir, écrit par Jean-Luc Cornette.

En Italie, il s'est associé aux magazines BD Schizzo et Mono, et ses livres ont été traduits par Panini Comics et Nona Arte.

De 2008 à 2022, il a enseigné à l’École internationale de la bande dessinée de Padoue et, depuis 2016, il est professeur à l’Académie des beaux-arts de Venise.

Crédits photo : Affiche du LEC Festival © Matteo Alemanno