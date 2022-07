Avec Catarina Sobral, Cognac vibre aux couleurs du printemps lisboète

La rencontre avec Cognac ne se fit pas autour d’un verre de l’eau-de-vie, mais par un ami illustrateur : Pierre Prat. « Il m’a mise en contact avec les programmateurs du festival, qui m’ont expliqué ce qu’ils recherchaient », nous indique-t-elle. L’édition 2022 se tiendra du 17 au 20 novembre, pourtant, les premières idées convergent vers des approches estivales : soleil, plage, pique-nique…

« J’ai cherché des affiches sur le Portugal, datant de la fin du XXe siècle, qui serviraient de référence. Mais le projet a finalement pris une tout autre approche. »

Car pour donner au pays toute sa splendeur, Catarina Sobral s’est finalement plongée dans « ma période préférée de l’année, et plus précisément à Lisbonne : la fin du printemps ». Elle commence par ébaucher un œillet, symbole de la plus importante fête nationale : Dia da Liberdade (Fête de la liberté). Célébrée le 25 avril, elle commémore la fin de la dictature de Salazar et le retour du pays à la démocratie.

Elle finit par ajouter des jacarandas bleus, une ambiance de foire du livre, ainsi qu’une guitare, « et le typique tramway jaune ». L’idée est là et la composition s’est rapidement construite : « J’ai tout de suite commencé à dessiner l’intérieur du tram et j’ai joué avec l’idée de faire cadrer le paysage à travers les fenêtres. Cela m’a ouvert une place pour le texte, tout en ajoutant un objet différent pour chacun des passagers. »

En fin de compte, la perspective d’une affiche estivale l’avait conduite à de nombreuses hésitations, mais dans le projet printanier, « ce fut vraiment plus facile et rapide à illustrer. J’ai surtout travaillé sur le choix des couleurs et le style de police. »

Pour aboutir à une affiche chaude, rayonnante et conviviale. « L’exercice m’a beaucoup apporté, en termes d’expression et dans la gestuelle du coup de pinceau : c’est nettement plus libre que ce que je fais d’ordinaire. » Et de conclure : « J’aime aussi que les éléments qui représentent le Portugal dans cette illustration n’apparaissent pas comme trop évidents ni stéréotypés. »

crédits illustration © Catarina Sobral