Au Centre Pompidou, le festival Extra ! 2023 questionne le trouble

Le jeudi 7 septembre, le salon sera inauguré à 18h par l'artiste Deborah Bowmann. Un événement suivi par la rentrée littéraire, à 18h30, avec Chloé Delaume, Lisette Lombé, Antoine Wauters, et d’autres invités. Au cours de cette soirée sera remis le Prix international de littérature Bernard Heidsieck.

Le salon des remakes

La première partie de la manifestation s'ouvre dès le vendredi 8 septembre. Au programme : table ronde avec l’artiste Ming Wong ainsi que Pierre Eugène, Sally Bonn et Philippe Fauvel des Cahiers du Cinéma, mais aussi un Cinépoèmes live de Pierre Alferi et Rodolphe Burger, à la Maison de la poésie.

Le dimanche, plusieurs performances seront réalisées : Thomas Clerc interrogera son rapport à l'écriture autour du film Les sept mercenaires, réalisé par John Sturges en 1960, et Clément Ghys travaillera sur son roman Le passant du Bowery (Seuil). Suivra une rencontre animée par Séverine Servat autour du mythe littéraire de Marilyn Monroe avec Anne Savelli, Véronique Bergen, Olivier Steiner et Bernard Comment.

Une chambre à iels

Le mercredi 13 septembre, plusieurs invités participeront à une émission Radio Brouhaha - antenne du master de création littéraire de l’Université Paris 8 - sur la thématique « performer le genre ». Le jeudi 14 septembre, les visiteurs assisteront aussi à un séminaire préparatoire avec Judith Butler, Elsa Dorlin et Hourya Bentouhami.

Le vendredi, Émilie Notéris, Hortense Belhôte et Tahnee mettront en avant la poète Audre Lorde et la romancière Monique Wittig, avec « Zamicalement Vôtre ». Le lendemain, le rendez-vous Icône, autour de Monique Wittig, réunira Wendy Delorme, Julie Gilbert, Angèle Metzger, Hortense Belhôte, Émilie Notéris et Tahnee.

L'intelligence artificielle

Pour clôturer le festival, des étudiants en recherche et création littéraire de l’Université Paris-Saclay présenteront leurs œuvres.

Par la suite, Aurélie Lévy et James Frey évoqueront l’écriture avec ChatGPT. Et, pour finir, une table ronde sur l'avenir de la création à l’aune de l’intelligence artificielle avec Catherine Dufour, James Frey, Alexandre Gefen et Pascal Mougin.

Les manifestations du festival sont en accès libre et gratuit, sauf pour les spectacles vivants.

Crédits photo : Amaury Daurel & Victor Delestre © Deborah Bowmann