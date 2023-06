IA et droit d'auteur : le Parlement européen instaure quelques règles

Le Parlement a largement adopté, ce 14 juin à Strasbourg, sa position de négociation concernant la législation sur l’intelligence artificielle, l'European AI Act, particulièrement attendu. Une phase de trilogue, associant le Conseil de l’Union européenne, la Commission et le Parlement, s'ouvre désormais, pour aboutir à un texte définitif.

« L'intelligence artificielle soulève un grand nombre de questions », a souligné le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, dans une vidéo. « Elles sont sociales, éthiques, économiques. [...] Il faut agir rapidement et prendre ses responsabilités. Nous travaillons activement à faire de l'Europe le fer-de-lance d'une IA transparente, respectueuse des droits fondamentaux et qui rend compte des valeurs européennes [...]. »

Limiter les risques

Avec cet European AI Act, l'Union européenne souhaite agir vite et limiter les risques posés par les technologies d'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux des citoyens. Elle s'est donc tournée vers les usages les plus problématiques, comme les systèmes d’identification biométriques, les systèmes de reconnaissance des émotions ou encore l'exploitation d'images faciales pour créer des bases de données, tous interdits.

Les députés européens ont intégré à leur texte une classification des systèmes d'IA, selon les risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, avec des obligations spécifiques.

Le sort de l'IA générative

Les systèmes basés sur une intelligence artificielle « générative », capable de « créer » des textes, images ou sons à partir d'éléments préexistants, font aussi l'objet de plusieurs dispositions dans la législation adoptée par le Parlement européen.

Ces IA engendrent des inquiétudes particulières des auteurs et des ayants droit, notamment les éditeurs. Elles sont, d'une part, « entrainées » à l'aide de données accessibles publiquement, mais parfois protégées par le droit d'auteur : un texte sous droit peut ainsi alimenter un outil technologique, dans le cadre de son apprentissage de l'écriture.

Cette pratique est autorisée par l'Union européenne, en vertu d'une exception au droit d'auteur introduite par la directive européenne du 17 avril 2019, transposée dans le droit français en juin 2022. Écrivains et éditeurs peuvent toutefois s'opposer à cet usage, grâce à un système d'« opt out », qui exclut les œuvres des données utilisables par les machines.

Par ailleurs, auteurs et traducteurs s'inquiètent de la diffusion des contenus créés par les systèmes d'intelligence artificielle, suspectibles de porter atteinte à leurs droits, à leurs rémunérations et leurs emplois.

Quelques obligations

La position de négociation du Parlement européen évoque assez peu l'IA générative et ses obligations vis-à-vis du droit d'auteur. L'article 28 ter précise pour commencer que les fournisseurs de ces outils « documentent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé de l’utilisation des données d’entraînement protégées par la législation sur le droit d’auteur ». Autrement dit, il sera nécessaire de communiquer les données exploitées pour « former » la machine.

L'article 52, pour sa part, souligne que les « utilisateurs d’un système d’IA qui génère ou manipule du texte, des contenus audio ou visuels pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques et représentant des personnes semblant tenir des propos qu’elles n’ont pas tenus ou commettre des actes qu’elles n’ont pas commis (“hypertrucage”) précisent, de manière appropriée, claire, visible et en temps utile que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement ».

« Si possible », ajoute encore un amendement des députés à cet article, « le nom de la personne physique ou morale qui les a générés ou manipulés » doit aussi être affiché. Le Parlement a prévu une exception à ces règles, « [l]orsque le contenu fait partie d’un programme cinématographique manifestement créatif, satirique, artistique ou fictif, de jeux vidéo et de travaux ou programmes analogues ». Dans ce cas, « les obligations de transparence [...] se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière claire et visible appropriée qui n’entrave pas l’affichage de l’œuvre et à la divulgation des droits d’auteur applicables, le cas échéant ».

Pour faire simple, la position du Parlement souligne que les fournisseurs d'une IA générative doivent détailler les contenus protégés par le droit d'auteur entrés dans sa conception, et que les utilisateurs doivent spécifier l'aspect artificiel de la création réalisée par une IA.

Auteurs et éditeurs à l'affût

La Fédération des éditeurs européens (FEE) a publié un communiqué pour faire part de son enthousiasme vis-à-vis de la position du Parlement, qui a « reconnu toute l'importance de cette question [du droit d'auteur] en créant des obligations spécifiques à l'IA générative et en soulignant la nécessité de respecter le droit d'auteur ».

Les éditeurs estiment malgré tout que « des améliorations sont nécessaires », notamment sur les données protégées par le droit d'auteur utilisées par les fournisseurs dans le cadre de l'exception prévue.

Les fournisseurs d'une IA générative doivent donner accès à une liste détaillée des livres et des articles utilisés pour la mise au point de leur outil, ainsi que la manière dont ils ont pu y accéder. Sans une transparence obligatoire, nos droits sont purement virtuels, au seul bénéfice des corporations technologiques et au détriment de la diversité culturelle et de la société. – Ricardo Levi, président de la FEE

Les auteurs européens seront aussi, sans doute, partagés sur la position du Parlement européen. Le Conseil des écrivains européens, qui réunit 46 organisations de 31 pays, avait publié en avril dernier une liste de doléances concernant l'European AI Act.

Si l'organisation a été entendue sur certains points, comme l'obligation de préciser si un contenu a été généré ou manipulé artificiellement ou l'obligation de transparence des fournisseurs, la plupart des demandes n'apparaissent pas dans le texte. La mise en œuvre d'un mécanisme compensatoire à l'exception au droit d'auteur pour la fouille de textes et de données ne semble ainsi pas à l'ordre du jour, pas plus que l'obligation, pour les éditeurs, d'informer les auteurs des usages de leurs textes par une intelligence artificielle.

Nous avons contacté le Conseil des écrivains européens, et sommes en attente d'une réaction.

Le texte adopté par le Parlement européen le 14 juin est accessible à cette adresse.

Photographie : le Parlement européen, à Strasbourg (Patrick, CC BY-SA 2.0)