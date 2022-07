Émirats arabes unis : des livres aux thèmes LGBT+ bloqués par Amazon

Livres sur le genre et la sexualité, drapeaux arc-en-ciel et coques iPhone multicolores seront bientôt introuvables sur Amazon, depuis les Émirats arabes unis. Des mots-clés comme « lgbt + », « pride », « chest binder » [bande de compression pour réduire la poitrine, NdR] ou encore « transgender flag » ont été bloqués par la firme. Au total, selon le New York Times — qui confirme que les recherches ne donnent aucun résultat —, plus de 150 mots-clés et toutes les marchandises associées sont bloqués par Amazon.

Le gouvernement des Émirats arabes unis a exigé cette censure, et menacé l'entreprise de sanctions si elle ne s'y conformait pas avant le vendredi 1er juillet. Dans cet État, l'homosexualité est interdite : les relations entre personnes du même genre, même consenties, sont passibles de peines allant de l'emprisonnement à la peine de mort.

Ce ne sont pas seulement des marchandises qui ont été censurées, mais aussi des livres. Bad Feminist, de Roxane Gay (traduit en France par Santiago Artozqui) ou encore Gender Queer de Maia Kobabe (traduit en France par Anne-Charlotte Husson) sont introuvables, à l'instar de plusieurs dizaines d'ouvrages. L'ouvrage Genre Queer est d'ailleurs connu pour avoir été censuré à plusieurs reprises aux États-Unis.

L'Union internationale des éditeurs (IPA), très engagée contre ce type de décisions, a condamné ces nouvelles restrictions. « Une entreprise mondiale comme Amazon ne devrait pas subir de pressions pour instaurer ce dispositif de filtrage des résultats de recherche, qui a pour effet de censurer les livres aux Émirats arabes unis », a expliqué, dans un communiqué, la présidente du Comité pour la Liberté de Publier, Kristenn Einarsson.

« [I]l est clair que nous avons besoin de livres sur les questions LGBTQ+ pour favoriser la compréhension, le dialogue, la tolérance et, en fin de compte, le progrès. Je demande expressément aux autorités des Émirats arabes unis de reconsidérer cette démarche autoritaire. »

Du côté d'Amazon, on prône l'engagement et la diversité, mais dans le « respect des réglementations locales ». Nicole Pampe, porte-parole du géant numérique, a insisté auprès du New York Times : Amazon reste « engagé dans la diversité, l'équité et l'inclusion ». Cependant, « [a]vec des magasins Amazon disponibles dans le monde entier, nous devons également respecter les lois et réglementations locales des pays dans lesquels nous opérons ». Le détail des sanctions menaçant la firme n'a pas été dévoilé.

Le Mois des Fiertés se clôture donc avec une triste nouvelle pour les personnes LGBTQI+ des Émirats arabes Unis. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise est menacée pour des produits considérés comme non conformes à la politique d'un pays.

L'Arabie Saoudite, par exemple, avait demandé à Disney de reprendre le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et d'en supprimer les « références LGBTQ ». La firme américaine avait refusé, à l'inverse de Netflix, qui a déjà retiré une émission critique envers le prince héritier Mohammed Ben Salman.

Crédits : daniel james / Unsplash