Mikhaïl Boulgakov au coeur du conflit russo-ukrainien 

Depuis février 2022, le pays entame une « dérussification » de son territoire national. L’écrivain Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) est né à Kiev, dans une famille russe, et a passé la majorité de sa vie en Russie. De ce fait, il est aujourd'hui dans le viseur.

Déjà, en 2022, l'Union des écrivains d'Ukraine avait demandé la fermeture du musée éponyme, ouvert dans les années 1990 au Saint-André n° 13 à Kiev. L'argument principal était que l'auteur fut impérialiste et ukrainophobe, notamment dans son roman La Garde blanche (trad. Claude Ligny et Laure), nous rappelle l’AFP.

Aujourd'hui, l'établissement est à nouveau visé. La plaque en bronze représentant l’auteur sur sa façade a été vandalisée avec de la peinture rouge. La directrice de l’établissement, Lioudmyla Goubianouri, n’a pas l'intention de nettoyer les dégâts : « Le fait qu’ils aient jeté de la peinture, c’est aussi le signe que nous, en tant que musée, n’avons pas fait assez notre travail », explique-t-elle.

« L'histoire doit être étudiée »

Pour répondre à cette attaque, la directrice a commandé un panneau qui sera accroché sous la plaque dégradée, disant : « L’histoire doit être étudiée, et non pas rejetée ». Et elle explique : « Tout cela est bien sûr lié à la guerre avec la Russie. La raison pour laquelle cela s’est produit est absolument évidente et claire. » D'après Lioudmyla Goubianouri, les souffrances engendrées par l’invasion russe en février 2022 ont radicalisé les Ukrainiens, qui ne voient plus qu’en « noir ou blanc ».

Pourtant, le texte inscrit sur la plaque commémorative a été récemment modifié. À l’origine, elle était écrite en langue russe et le qualifiait d’« écrivain russe et soviétique ». La nouvelle description, apposée le mois dernier, qualifie l'auteur d’« éminent habitant de Kiev, médecin et écrivain ».

Pour se défendre de toute accusation, l’établissement a aussi publié un communiqué où il explique ses objectifs et son attachement à leur pays.

« La mise à jour de l’inscription en ukrainien n’est en aucun cas un acte de manque de respect envers l’Ukraine et nos concitoyens. Tout au long de l’histoire de l’indépendance de l’Ukraine, le musée Boulgakov a été activement impliqué dans tous les événements liés à la défense de l’identité ukrainienne et des droits du peuple ukrainien à la liberté et à l’autodétermination. En 2014, tous les employés [...] ont participé à la Révolution de la dignité. Il a été le premier à placer un panneau à l’entrée interdisant l’accès aux personnes qui soutiennent l’occupation de l’Ukraine. Depuis 2014, le personnel participe à des activités bénévoles visant à soutenir l’armée ukrainienne. » - Extrait du communiqué « Réponse du personnel au courrier du représentant du secrétariat de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine Mykhailo Sidorzhevskyi », 31/05/2023.

Effacer l’époque soviétique

La politique de « dérussification », menée par les autorités ukrainiennes et une partie de la population, vise de multiples auteurs, dont Pouchkine et Dostoïevski. Une sensibilité nouvelle qui touche une bonne partie des plus jeunes.

L'auteur présumé de la dégradation serait un adolescent de 16 ans, Mykhaïlo Soboliev. Celui-ci a affirmé qu'il s'agit d'un « acte de protestation publique », afin de « dérussifier et décoloniser Kiev ». Il aurait aussi vandalisé la statue du poète russe Alexandre Pouchkine par des graffitis, pour appeler à sa démolition.

LIryna Dmytrychyn, responsable du département d’études ukrainiennes à l’Institut des langues orientales et traductrice, interviewée par Ouest-France en février dernier, expliquait : « Nous nous battons pour avoir notre histoire, notre langue, notre culture. »

Et de souligner que « plus de 1000 institutions culturelles ont été détruites. À la fois les musées, les bibliothèques, les salles de cinéma ou de théâtre, etc. Le musée Skovoroda, [...] Maria Primatchenko près de Kiev, [...] de Kherson pillé, à Marioupol, l’or des Scythes à Melitopol. Il y a un véritable pillage culturel qui a été organisé par les Russes. Et en plus, les budgets sont amputés de 90 %. Tout l’argent va à l’effort de guerre. »



Photographie : la plaque du Musée Mikhaïl Boulgakov, à Kiev (travelmag.com, CC BY 2.0)