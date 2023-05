Russes et Ukrainiens peuvent-ils se croiser en festival littéraire ?

Quelques semaines après l'agression de l'Ukraine par la Russie, le monde du livre se retrouvait face à une épineuse question : fallait-il s'opposer à cette dernière en boycottant les auteurs, les livres et toute une production culturelle ?

À l'appel de l’Institut du livre ukrainien, plusieurs événements littéraires internationaux s'engageaient à suspendre leurs relations avec l'administration russe, voire à limiter drastiquement la représentation du pays. Les foires du livre de Bologne, Londres, ou encore Francfort manifestaient ainsi leur soutien au peuple ukrainien.

Contrer l'isolationnisme

Le World Voices Festival, événement new-yorkais dont l'édition inaugurale remonte à 2004, sous l'égide de Salman Rushdie, Michael Roberts et Esther Allen, entend, chaque année, « contrer l'isolationnisme américain et multiplier les occasions de dialogue entre les États-Unis et le monde ». Organisé entre New York et Los Angeles, il invite des auteurs d'horizons divers et variés pour une série de rendez-vous.

L'édition 2023, du 10 au 13 mai dernier, a été le théâtre d'un incident diplomatico-culturel qui réactive l'éternelle question en période de conflit : les décisions d'un gouvernement impliquent-elles les citoyens ? Les ressortissants d'un pays agresseur doivent-ils assumer sa politique ?

L'organisation PEN America, qui supervise le World Voices Festival, avait convié à New York plusieurs auteurs ukrainiens, dont Artem Tchekh, Iryna Tsilyk et Artem Chapeye, pour qu'ils évoquent la création en temps de guerre, ainsi que leur engagement militaire, pour Artem Tchekh et Artem Chapeye.

D'après l'autrice et réalisatrice Iryna Tsilyk, il était entendu que la participation de ces deux derniers à des opérations militaires les obligeait à certaines réserves. « Les organisateurs avaient répondu de manière positive aux demandes et ont promis qu'il n'y aurait pas de surprises », assure-t-elle sur le réseau social Facebook.

Un « chantage » culturel ?

Au sein du programme de ce World Voices Festival 2023, PEN America avait aussi convié deux auteurs russes dissidents, Ilia Veniavkin et Anna Nemzer, exilés depuis l'agression de l'Ukraine. Tous deux devaient évoquer leur expérience de citoyens russes installés aux États-Unis, ainsi que le rapport complexe à leur pays, lors d'une discussion animée par la journaliste Masha Gessen, iel-même d'origine russe, vice-président·e du comité directeur de PEN America.

Le 16 mai dernier, auprès du journal The Atlantic, Gessen a annoncé qu'iel renonçait à ses fonctions au sein de l'organisation, le titre pointant un « chantage » exercé par les auteurs ukrainiens invités du World Voices Festival. Ces derniers auraient exigé et obtenu l'annulation de l'événement qu'iel devait animer, après une intervention de PEN Ukraine.

Les déclarations de Masha Gessen dans The Atlantic ont alimenté la polémique, iel-même devenant l'objet de critiques l'accusant de minimiser les souffrances ukrainiennes en dépeignant des Russes « victimes de la tyrannie » : « Je peux comprendre l'envie d'être cruel envers les Russes », a notamment souligné Gessen.

Une malencontreuse « erreur »

PEN America, accusée par Gessen d'avoir fait une entorse à ses principes, a publié un message d'explication le 16 mai, évoquant « une erreur de notre part » dans l'organisation de l'événement.

Tout en soulignant avoir pris en compte le statut particulier des écrivains ukrainiens invités, PEN America précise que l'absence d'auteurs russes avait été comprise pour le panel où se trouvaient ces derniers, et non pour l'ensemble du festival.

Après l'intervention de PEN Ukraine, PEN America a proposé que l'un des deux événements se déroule en-dehors du festival, une solution refusée « à la fois par les participants ukrainiens et russes ».

Face aux conséquences de notre erreur et sans option préférable, nous avons pris la décision de maintenir l'événement impliquant les auteurs ukrainiens, étant donnés les circonstances et les risques pris en tant que militaires, le long voyage réalisé, et le contexte de leur venue, modifié à cause de notre maladresse. – PEN America

Masha Gessen a indiqué qu'iel resterait membre de l'organisation et collaborerait avec celle-ci sur différents projets, rapporte l'Associated Press.

Un dialogue « problématique »

L'organisation PEN Ukraine s'est à son tour exprimée sur l'incident, dans un long texte signé collectivement par son comité directeur. « Notre position, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, reste d'éviter de participer à des événements impliquant des représentants de la Russie. Cet engagement n'a rien à voir avec un jugement porté sur des individus en particulier, sur leurs opinions politiques ou leurs actions », explicite l'organisation.

Citant le philosophe Emmanuel Levinas et sa conception de la responsabilité, PEN Ukraine indique qu'elle doit rendre des comptes « aux Ukrainiens tués à Marioupol, Marïnka, Bakhmout », « aux milliers de personnes mortes en même temps que leurs rêves et leurs espoirs pour l'avenir ».

Pour la structure, « tout événement qui laisse croire à un dialogue entre les auteurs russes et ukrainiens est problématique, et même immoral alors que les opérations militaires russes prennent les vies de civils ukrainiens ».

