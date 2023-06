Gif-sur-Yvette : la librairie Lagiraf ouvre ses portes à l'occasion

La librairie Lagiraf, ouverte depuis la fin de l'année dernière, suscite l'intérêt de nombreux lecteurs et compte déjà des clients fidèles. Parmi les ouvrages disponibles, Les Carnets du sous-sol de Féodor Dostoïevski génère le plus d'engouement. Clara Lange en plaisante, dans un entretien accordé à Enlarge your Paris : « Je ne sais pas pourquoi ! Il faudra que j’approfondisse cette question. Albert Camus a également toujours du succès. En général, les classiques sont une tendance chez les étudiants. »

Depuis mai 2023, en collaboration avec Freepry, l'entreprise mère Liragif encourage la seconde vie des livres en offrant des bons d’achats aux clients qui ramènent ceux d'occasion. Ces derniers sont ensuite revendus en ligne sur la plateforme de son partenaire.

Ce mois-ci, elle décide d’aller encore plus loin, en remettant en vente des titres déjà lus au sein de l'enseigne « petite sœur », Lagiraf.

Clara Lange explique à ActuaLitté les dessous de ce nouveau projet. Elle-même et Sebastian Grizet - libraire depuis 30 qui aujourd'hui ne travaille plus à Lagiraf - avaient en effet pour mission de défricher le terrain, car « nous ne connaissions rien sur le double circuit, la comptabilité »...

Lectures et observations ont été les maîtres mots. Elle précise qu’ils se sont appuyés en particulier sur Le Livre d’occasion en librairie, guide de l’Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur. D’autre part, ils se sont inspirés de la pratique d'autres commerces de proximités de l’Essonne. Elle a par exemple constaté que la disposition des articles à l’extérieur crée des « appels de produits » efficaces.

Présentoir à livres, devant la librairie

Une étude menée par la Sofia et le ministère de la Culture en 2022, qui souligne que 6 % des Français vont en librairie pour acheter des titres d'occasion, l'a conforté. Cela « montre que nous ne sommes pas les seuls. Il y a des études, et je vois que, de façon globale, les circuits sont repensés ». Elle ajoute que, dès le début de l’année 2023, une certaine demande des clients et clientes, en particulier étudiants, s'exprimait.

Une expérimentation

Lagiraf propose une cinquantaine de titres brochés d'occasion : des polars, thriller, et quelques ouvrages scientifiques choisis par les libraires. « Pour l’instant, ce sont des livres destockés des deux librairies, des stocks personnels, et quelques dons », précise t-elle. Les choix visent à « interpeler tout le monde », comme des familles, des étudiants, et des retraités. « Il n’y a pas de profil type » dit-elle.

Quelles tarifications ? Il faut compter 4 € pour un grand format, 2 € pour les poches et 50 centimes pour les exemplaires plus anciens, jaunis par le temps.

Exemples de livres en vente

Un stock est conservé dans la réserve, et côtoie les colis du service Relais Pickup. Ces ouvrages sont uniquement disponibles en boutique, et non proposés en ligne.

« Envoyer un signal »

L’objectif à long terme est de favoriser un « achat ferme » (les achats qui ne peuvent pas être retourné), à l’instar de Gibert Joseph - créé en 1886 -, explique la responsable. Aujourd’hui, « [l]es livres d’occasion représentent un petit bonus. L’idée est d’envoyer un signal. De dire que nous prenons ce tournant-là. C’est une question d’image, car le public est attentif à l’écologie, au fait que le livre peut avoir plusieurs vies. L’objectif final est d’avoir assez de fonds pour ne pas piocher dans les stocks de Lagiraf ou Liragif. »

Cette expérience a de quoi surprendre, car Liragif soutient financièrement sa petite soeur, Lagiraf, depuis ses débuts : « Sur le neuf, on n'est pas encore dans les clous », confirme Clara Lange.

Liragif envisagerait-elle, pour sa part, de s'essayer aussi à la vente de livres d’occasion ? « Pas forcément », en raison de problèmes de place, répond-elle.

La vente de livres d'occasion constitue une proposition supplémentaire de l'enseigne aux lecteurs et lectrices, parallèlement aux livres neufs et aux rencontres et événements fréquents. Lagiraf a ainsi accueilli dernièrement l’écrivain Aurélien Bellanger, en dédicace pour son roman Le vingtième siècle paru aux éditions Gallimard. Ou, à l'occasion d'une autre invitation, Lou Darsan, qui a présenté son ouvrage Les heures abolies aux éditions La Contre Allée.

Librairie Lagiraf, 29, mail Pierre Potier, Gif-sur-Yvette (91). Ouvert du lundi au samedi de 11 h à 19 h 30.

Crédits photo : librairie Lagiraf