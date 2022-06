Les propriétaires des librairies Gibert vendent leurs murs

L’acheteur n’a pas été dévoilé — interrogée durant le CSE, la direction a assuré, peut-être avec un trait d’humour, qu’il ne s’agissait pas des Qataris. Ouf ? Probablement pas. Des indiscrétions avaient affirmé qu’une banque serait derrière la reprise – et deux noms avaient alors circulé, l’une originaire de Lyon, l’autre ayant eu maille à partir avec un trader voilà une petite quinzaine d’années. Mais aucune confirmation depuis.

Dernièrement, un cabinet comptable était intervenu à différents niveaux, pour passer l’entreprise Gibert au crible. Or, la question immobilière n’avait pas été évoquée : elle s'avère toutefois fondamentale.

La quadrature du cercle

De fait, les murs qui abritent les librairies Gibert appartiennent à une kyrielle de SCI familiales, et à ce titre, leur cession ne changerait rien. Une simple transaction financière, en somme, puisque le patrimoine immobilier est distinct de l’activité commerciale. Cependant, dans un quartier qui souffre d’une perte de fréquentation, les murs qui changent de mains posent de multiples questions.

« Les deux structures sont étroitement liées : la SCI permet aux librairies de bénéficier de loyers spécifiques, et de la sorte, profite d’une rentrée d’argent. Une sorte de cercle vertueux », analyse un observateur. « Mais dans le quartier Saint-Michel, ce modèle ne fonctionne qu’à condition que la dynamique soit préservée. »

Selon nos informations, le nouveau bailleur et propriétaire est engagé à préserver les conditions locatives jusqu’à la fin du bail. Mais qu’adviendra-t-il à son échéance ? Et quand interviendra-t-elle ? « Le système Gibert sur Paris garantit une continuité économique, parce que la principale charge — le loyer — est maîtrisée. Les conditions seront-elles reconduites par la suite afin d’assurer la pérennité de l’activité commerciale », s’interroge-t-on ?

Autre questionnement : le périmètre de la vente, qui n’a pas été présenté. « Le risque évident est celui de voir l’activité des librairies étranglée par une révision à la hausse des loyers. En ce cas, le pire serait à craindre : toute la stabilité repose sur une équation entre les deux entités, celle qui gère le locatif et celle responsable du commercial. »

« Une telle annonce est de nature à soulever un grand nombre de problématiques : l’engagement en matière de maintien du loyer est la principale, mais loin d’être la seule », nous assure-t-on. De quoi demander quelques explications sur le devenir et la stratégie de l’entreprise.

Ô Capital, mon capital !

« Voilà quelques mois, les présidents du directoire avaient indiqué dans la presse qu’ils ne s’interdisaient pas d’ouvrir le capital de l’entreprise », se souvient un salarié. Et en effet, dans Le Monde (septembre 2021), Marc Bittoré et Olivier Pounit-Gibert soulignaient que ledit capital était « aujourd’hui uniquement familial » et que l’ouvrir à d’autres investisseurs faisait partie des réflexions. « Le sujet est sur la table, mais nous n’avons pas mandaté de pool bancaire. »

Si l’entreprise avait profité de 10 millions € de PGE, durant la période Covid, les deux présidents insistaient sur le « besoin de financement pour nous développer et faire face à la concurrence ». Et ce, principalement en matière de vente en ligne.

À cette heure, toutes les suppositions sont permises : la plus redoutée demeure la cession de l’activité commerciale à terme. Est-ce à dire que la direction anticiperait un tassement des loyers ? « Vendre maintenant tant que les conditions sont encore acceptables et bonnes pour eux est la meilleure option. Mais il n’aurait aucun sens de garder les sociétés commerciales dans ces conditions », relève un observateur. De quoi justifier la démarche du point de vue des propriétaires, mais avec quelles conséquences en termes de casse sociale qu'une telle perspective implique pour les salariés ?

Tous ensemble ?

Autre urgence, pour la direction, une audience prévue ce 27 juin. Elle concerne une demande de reconnaissance de l’Unité économique et sociale de l’entreprise (UES). Autrement dit, que l’ensemble des librairies Gibert soit appréhendé comme une structure globale et non comme des îlots distincts. « Cela permettra de disposer d’un CSE commun, pour la totalité des librairies. Et apportera un regard bien plus large, de même qu’une capacité syndicale plus efficace que celle actuellement limitée au strict périmètre des librairies parisiennes. »

La holding Palidis, qui détient les différentes entités Gibert, entretient un véritable flou — d’aucuns parlent même d’opacité — sur le fonctionnement global. Or, on se souviendra que, fin mai 2020, trois librairies du groupe avaient été placées en liquidation. Chaque établissement représentant une entité propre, les salariés ne peuvent pas bénéficier d’une représentation du personnel commune.

La CGT, qui porte la démarche juridique de l'UES depuis novembre 2020, le précisait : « La centralisation extrême des décisions par la direction du “groupe” impose de permettre l’expression des salariés et la négociation collective à la même échelle. […] La mise en place d’une unité économique et sociale aurait pour effet la constitution d’un CSE central tout en conservant des CSE d’établissements là où le seuil d’effectif le permet. »

Marc Bittoré s'en expliquait auprès de ActuaLitté : « Nous avons des librairies avec une unité juridique propre à chaque établissement. Nous ne fonctionnons pas comme le Furet : certes, nous sommes une enseigne, mais avec un réseau de magasins indépendants, présentant des disparités d’un site à l’autre. C’est une autre spécificité… et une complexité. »

La culture du secret chez Gibert, proverbiale, ne permet pour le moment pas d’en savoir plus quant aux projets dans les cartons. Depuis quelques mois, l’entreprise développe un modèle de franchise, financièrement plus attractif et intéressant. Présenté comme un concept store, le modèle Quinze.bis fut inauguré en septembre 2021. Lieu hybride, plutôt bien brandé à gros renfort de communication, il représente un avenir plus reposant pour la direction.

Avec l’éclosion des concept stores, la direction précisait également qu’elle repenserait la taille de ses espaces, de même que leur emplacement. En 2021, le groupe comptait quelque 700 salariés et 25 boutiques. Nous avons pris contact avec la direction de Gibert Joseph et mettrons à jour cet article suivant leurs réponses.

