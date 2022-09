Inflation : 60 % des Français optent pour les livres d'occasion

Économiser, plutôt que de renoncer à ses loisirs, l’idée s’entend : dans l’étude que momox propose, on apprend que 70 % des sondés considèrent qu’acheter moins cher reste la principale motivation. La protection de l’environnement n’intervient que pour 20 % des répondants.

Les vendeurs, de leur côté, souhaitent gagner de la place, pour 42 %, et gagner un peu d’argent, à 41 %. La durabilité concerne 16 % des personnes.

À LIRE: Livre d'occasion : une vaste étude pour mesurer le poids du marché en France

« Si l’économie circulaire est en adéquation avec les préoccupations actuelles des consommateurs en matière de pouvoir d’achat et d’écologie, l’importance accordée à l’expérience client n’en demeure pas moins cruciale. Ainsi, la diversité et la qualité de l’offre, des services personnalisés et un parcours client sans couture constitueront des leviers clés de différenciation pour les acteurs du secteur », commente Heiner Kroke, CEO de momox.

Romans, BD et mangas

L’occasion représente, pour 40 % des répondants, un service auquel ils ont toujours fait appel, quand 30 % y recourent depuis moins de 5 ans, et 20 %, moins de deux ans.

Et le livre reste l’objet le plus prisé, avec 60 % des achats de seconde main, suivi par le jeu vidéo, quand il représente 68 % des documents vendus. Principalement des romans, d’ailleurs, 69 %, suivis par les bandes dessinées, à 40 %. Les Beaux livres s’installent à 29 % – mais du côté des 18/24 ans, sans trop d’étonnement, ils sont 46 % à se fournir en mangas.

À LIRE: Don, occasion... L'État invite à allonger la durée de vie des livres

Internet n’est pour autant pas encore l’unique vecteur pour traquer les bonnes affaires : 50 % des acheteurs passent par le web, quand 41 % des acheteurs continuent d’arpenter brocantes et dépôt-vente.

Méthodologie : étude Les Français & le ReCommerce commanditée par momox et réalisée par 4media Group via un questionnaire en ligne entre le 30 et le 31 mai 2022, auprès d’un échantillon de 2500 adultes âgés de 18 ans et plus et représentatif de la population française.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0