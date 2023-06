Dans les mondes de Chloé Cruchaudet

Chloé Cruchaudet est née à Lyon en 1976 où elle réside. Grâce à ses parents antiquaires, elle baigne très tôt dans des univers liés à l’histoire et au livre. Elle-même reconnaît aujourd’hui : « J’adore faire semblant d’être historienne », tant cette atmosphère d’objets insolites et anciens aura marqué son enfance. Pendant dix ans, elle travaille sur des séries et films d’animation où elle acquiert le souci de la mise en scène et du dialogue.

Elle collabore notamment à la série Avez-vous déjà vu ? et au long métrage Ernest et Célestine, tout en développant, en parallèle, des projets de bande dessinée. Aujourd’hui elle se consacre entièrement à cet art et depuis 2017 enseigne au sein de l’école Émile Cohl à Lyon.

Les “déchets”, ces idées à expérimenter pour avancer « quitte à partir sur tout autre chose », explique-t-elle.

« Ses albums ont en commun de faire passer les personnages d’un monde à un autre. L’autrice dresse le portrait d’itinéraires individuels qui sont ancrés dans des univers très spécifiques et se trouvent transformés par des rencontres inattendues », explique Marie-Luz Ceva, commissaire de l’exposition.

« Traversées des continents, changements de classe sociale, évolutions de genre : tous ces voyages vers l’ailleurs amènent les protagonistes à découvrir des parts d’eux-mêmes qui jusque-là leur étaient inconnues. » Et pourtant, l’autrice en plaisante, se présentant comme « une voyageuse catastrophique », parce qu’extrêmement casanière.

Les mondes propres à chaque album sont fréquemment inspirés de situations réelles ou historiques. L’autrice s’en empare pour imaginer des récits à part, en prenant des points de vue inédits. Les archives, objets de collections et références personnelles présentés en vis-à-vis des planches, viennent illustrer ce processus créatif.

D’une bande dessinée à l’autre, le travail graphique lui aussi évolue et se transforme. Les crayonnés, story-boards et planches exposés montrent comment, depuis ses débuts, Chloé Cruchaudet ne cesse de questionner sa technique artistique et réinventer son dessin.

Avec Céleste, elle expérimente une nouvelle technique de dessin. L'album est entièrement réalisé à l'iPad. Il n'y a plus de planche originale. Le travail, ici entièrement numérique, donne une liberté de trait. Il permet des jeux de transparence et de superposition, exercices

« Je trouvais que la bande dessinée manquait d'un personnage féminin avec une personnalité un peu complexe, une héroine qui ne soit pas parfaite, ce qui la rendrait d'autant plus intéressante », racontait l'autrice à Madmoizelle en 2013. C'était à la sortie d'Ida. Les protagonistes sont d'ailleurs souvent des femmes chez Chloé Cruchaudet. Dans Ida, on suit les parcours d'Ida, de sa sœur et de Fortunée, la compagne de voyage.

Les albums Céleste et Mauvais genre sont aussi des plongées dans des mondes féminins. Dans Les Belles personnes, celle qu'elle choisit est une femme, Sei. Pour autant, qu'ils soient femmes ou hommes, aucun des personnages des bandes dessinées de l'autrice n'est jamais univoque ni ne se limite à sa condition.

En 2018, La Croisade des innocents explore un autre thème. On raconte qu’au Moyen Âge une bande de jeunes enfants a traversé la France entière pour délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. À partir de ce fait historiquement peu authentifié, elle se penche sur la vie en groupe, le besoin d’appartenance et ses dérives.

Elle imagine des enfants exploités par des fermiers dont le seul lieu de répit est l’église. L’un d’eux, Colas, croit voir Jésus. Son comparse, Camille, embellit le récit et incite tout le monde à partir. Ils jouent à être habités par la foi et à force d’autopersuasion, ils y croient dur comme fer. Pour survivre, ils commettent en chemin les pires horreurs au nom de la religion. Au fil des saisons, ces êtres angéliques se transforment en créatures diaboliques.

