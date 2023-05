27es Rendez-vous de la BD d'Amiens : 2023

L’édition 2023 offrira durant le mois de juin aux plus de 20 000 visiteurs attendus un condensé de ce qui fait la richesse de la BD à travers 10 expositions scénographiées, 3 librairies, des espaces de rencontres avec les 150 auteurs invités, des espaces consacrées au jeune public... La manifestation sera comme chaque année enrichie d’une programmation hors-les-murs qui émaille le territoire et fait rayonner le festival en dehors des murs de la Halle Freyssinet.

La création de l’affiche de la 27e édition a été confiée à Chloé Cruchaudet. Après les succès de Groenland Manhattan (Prix Goscinny en 2008) ou encore Mauvais Genre (Prix Landernau, Prix du coup de cœur Quai des Bulles, Prix de la critique de l’ACBD...), elle a sorti en 2022 le très attendu Céleste : Bien sûr monsieur Proust aux Éditions Soleil. Une exposition rétrospective lui sera dédiée à la Maison de la Culture d’Amiens.

Expérimenté en 2022, ce nouveau format a été un véritable succès, tant en termes de fréquentation que de richesse des propositions faites. Le 1er week-end de juin reste calqué sur le modèle qui a fait le succès du festival depuis 27 ans : un plateau de plus de 90 autrices et auteurs, des expositions scénographiées, de nombreux formats de rencontres, un axe jeune public très fort...

Les deux week-ends suivants, dits « intermédiaires » offrent une version muséale de la manifestation : le public peut profiter de visites guidées privilégiées des expositions, des librairies et de quelques animations jeune public de petites formes.

Le week-end de clôture, organisé sur le dernier week-end de juin, est le fruit d’une expérimentation menée il y a deux ans : des éditeurs partenaires co-produisent avec nous cet évènement et invitent sur le festival des autrices et auteurs (invitations validées par la cellule artistique du festival).

En 2023, une quinzaine d’éditeurs s’associeront à la manifestation pour présenter un plateau d’environ 60 auteurs (Ankama, éditions de la Gouttière, Albin Michel, Le Lombard, Sarbacane, Les ronds dans l’O, Delcourt, Casterman, Dupuis, Glénat, Bayard, Futuropolis, Rue de Sèvres, Dargaud, Bamboo, Steinkis, Kana) avec une proposition de formats de rencontres équivalente à celle du week-end d’ouverture.

Rendez-vous sur le site des Rendez-vous de la Bande dessinée pour en savoir plus. Et au fil de ce dossier, seront à retrouver tous les articles, interviews et podcasts réalisés durant l'événement.