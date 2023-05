Par-delà les frontières : les défis de deux éditeurs de littérature étrangère en Italie

La maison d’édition Keller a été fondée à Rovereto en 2005, « dans une région frontalière du nord de l’Italie, le Trentin–Haut-Adige, où l’on a toujours parlé trois langues », rappelle l’éditeur Roberto Keller. Une terre qui a d’abord appartenu à l’Empire austro-hongrois, puis au Royaume d’Italie et à la République italienne, et qui se trouve au carrefour de différentes cultures.

« Nous avons décidé de créer une maison d’édition dont l’âme principale serait le thème des langues et donc des traductions », explique t-il.

En effet, elle ne fait que des traductions, principalement en provenance d’Europe centrale et orientale — Allemagne, Balkans, Pologne, Roumanie — mais aussi, plus récemment, de Suisse, de France, du Canada et des États-Unis. Une série de succès et le fait d’avoir été le seul à publier Herta Müller lorsqu’elle a reçu le prix Nobel en 2009 ont favorisé la croissance de cette maison, qui compte quatre collections de fiction, une consacrée au reportage littéraire et une, pluridisciplinaire, de non-fiction.

Diffuser la littérature latino-américaine en Italie

La Nuova Frontiera, fondée à Rome en 1999, publie également exclusivement de la littérature étrangère, principalement espagnole et portugaise. En marge, elle traduit aussi des auteurs nord-américains et français depuis cinq ou six ans.

Le projet s’articule autour de deux catalogues : l’un de fiction, réparti en trois collections, et l’autre de littérature de jeunesse (La nuova Frontiera junior) – spécialisée dans les romans middle-grade traduits d’Europe du Nord. Cette dernière a reçu plusieurs prix (comme le Prix Andersen ou le Prix Strega Ragazzi). Au total, une trentaine de d'ouvrages sont produits chaque année.

Le nom de la maison fait référence à la frontière entre le Rio Bravo et le Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique et évoque le concept de frontière et de contamination.

Roberto Keller

Un nouveau public, jeune et exigeant

Quel est l’état de l’édition littéraire et de la traduction en Italie aujourd’hui ? L’intérêt est grand, surtout s’il s’agit d’un projet éditorial cohérent et précis, soutenu par une identité de marque claire.

« Être un éditeur indépendant signifie faire face à une série de difficultés pour se faire connaître, surtout si l'on vient d'une région frontalière », déclare Keller. Mais le secret semble être celui de la cohérence et du goût éditorial : « nous sommes une maison d'édition qui est restée fidèle au type de choix fait depuis le début ». Il précise : « le lecteur s'attache à la marque ». Le critère de choix en librairie devient parfois l'éditeur, et non plus, ou pas seulement, l'auteur.

Lorenzo Ribaldi affirme également qu'une des forces de La Nuova Frontiera est son « identité claire et reconnaissable », qui la distingue du projet de d'autres éditeurs généralistes.

« à la recherche de nouvelles choses »

« Un de nos livres qui marche se vend à vingt mille exemplaires, et je ressens un nouvel intérêt pour la littérature latino-américaine en Italie, par exemple pour des auteurs comme Guadalupe Nettel et Valeria Luiselli » , explique Lorenzo Ribaldi.

« Si, auparavant, il était très difficile de publier de la littérature d’Europe centrale et orientale, parce que ces littératures étaient perçues comme exotiques et minimales, aujourd’hui, certains lecteurs italiens sont à la recherche de nouvelles choses et sont également ouverts à la contamination », déclare Roberto Keller.

Lorenzo Ribaldi

De plus, selon Lorenzo Ribaldi, le type de client de La Nuova Frontiera est « un lecteur très jeune, mais aussi très exigeant, entre 25 et 45 ans, qui se forme en lisant même des textes difficiles ».

Surproduction : un appel à la responsabilité

Selon Keller, « être éditeur indépendant, c’est comme être étudiant à vie : on se passionne pour des thèmes et des territoires et on essaie de les explorer ». En même temps, « c’est un travail tellement difficile qu’il faut investir dans ce que l’on aime ». En effet, il est difficile d’inviter en Italie des auteurs qui viennent de loin, même s'il est possible de travailler avec des festivals qui soutiennent financièrement le voyage des auteurs.

Cependant, d’après Lorenzo Ribaldi, l’un des principaux problèmes de l’édition de littérature étrangère en Italie est un « problème systémique ». « Le marché s’est trop développé, mais n’a plus de base réelle : les éditeurs devraient mieux choisir et les libraires devraient mieux choisir », explique Lorenzo.

Le grand enjeu est celui de la surproduction : trop de livres sont produits alors même qu’ils ne vont pas être achetés, et que les acteurs de la chaîne sont mal payés. « Nous devrions tous », d’après Lorenzo, être « plus responsables ».

Crédit photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

