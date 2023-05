NuiNui : “Les livres de qualité ont toujours coûté cher

L’ambition de la maison NuiNui — qui signifie « grand grand » en polynésien — est d’apporter des nouveautés et un soin éditorial dans le domaine de l’édition illustrée de qualité. Il est intéressant de noter qu’elle propose également environ 400 titres de contes transmis par les peuples anciens.

Diversifier sa production

Au fil des ans, la maison s’est diversifiée dans la production de livres pour adultes spécialisés sur le Japon, en particulier sur l’art, la culture et surtout l’origami (la société est leader dans le secteur et publie les œuvres de l’un des plus grands origamistes, Akira Yoshizawa), même si les guides de voyage au Japon sont aujourd’hui parmi les titres les plus demandés.

Giuseppe Matera confirme que la relation avec ce pays découle d’une « passion personnelle », mais aussi de la rencontre avec différents auteurs et artistes vivant en Italie et en Europe. NuiNui distribue directement en France et a des coéditeurs dans plusieurs pays du monde, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Portugal et le Brésil.

Un prestige qui ne diminue pas…

Pour l'éditeur, la croissance de la structure est « exponentielle » : d’une dizaine de livres par an, elle est passée à une cinquantaine. Les récentes embûches liées à l’augmentation du prix du papier n’ont-elles pas freiné cette croissance ? « Il y a sans doute moins d’argent à gagner », répond l’éditeur, « mais les livres de qualité ont toujours coûté cher ». En outre, le livre reste un « objet irremplaçable : la matière première ne fait qu’augmenter son coût, mais ne diminue pas le prestige ».

D’autres formes de divertissement pourraient-elles, à long terme, mettre le secteur du livre jeunesse en grande difficulté ? Selon Giuseppe, le pop-up a une « tridimensionnalité que le livre interactif, qui a aussi d’autres mérites, ne peut pas donner ». Il ajoute : « Il suffit de regarder le visage de l’enfant lorsqu’il ouvre un pop-up : il a toujours un moment d’émerveillement, et je crois que cela ne passera jamais. »

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Salon du livre de Turin 2023 : De l'autre côté du miroir