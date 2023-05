Depuis Cannes, Guillaume Canet réfute “l'échec” d'Astérix en Chine

Depuis octobre 2019, alors que sortait la BD Astérix et le griffon (Albert René), Guillaume Canet était mandaté pour le nouveau film : le périple des turbulents Gaulois en Chine. Projet audacieux, qui n’a pas forcément convaincu et dans lequel Canet campe d’ailleurs un Astérix en demi-teinte : trop de thématiques contemporaines, pas assez de gags ni de gauloiseries, probablement…

Et ce, en dépit (ou à cause ?) d’une distribution légendaire, multipliant les stars : depuis Orelsan en passant par Zlatan, jusqu’à Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (sublime en César) et José Garcia, définitivement merveilleux dans le burlesque…

La production a mal résisté à la critique, alors que son résultat au box-office plaiderait en sa faveur.

Astérix en Chine, succès international ?

Dans un entretien accordé au JDD, le réalisateur conteste l'échec qu’on lui prête : selon les observations, il aurait fallu 6 millions d’entrées pour que le film soit rentable. Faux, riposte Canet, qui corrige : « Il a été vendu dans le monde entier et a fait à ce jour plus de 2 millions d’entrées à ­l’international, avec des cartons en Europe, en Pologne par exemple. »

Le public aurait été au rendez-vous, et même au-delà, chez les plus jeunes : « Ça leur a beaucoup plu, c’est le plus important pour moi. » Évidemment, après cinq années de labeur pour un film étrillé, difficile de s’en satisfaire. Pour autant, Astérix lui a « beaucoup appris ».

Mais s’il ne se refusera pas une nouvelle super-production, revenir dans le village gaulois n’est pas prévu pour de suite. Restera alors ce « grand spectacle d’aventure » qu’il aura livré… « Ça plaît à certains, pas à d’autres. »