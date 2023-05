Un succès fulgurant en Italie : “Le manga a un public transversal

Pour interroger les raisons de cet essor, démontré par les plus récentes statistiques de l’AIE (Associazione Italiana Editori), Asuka Ozumi, traductrice, éditrice chez Dynit Manga et professeure de japonais, Stefania Simonini, responsable d’édition chez Panini Comics et Cristian Posocco, responsable des mangas chez StarComics, ont été invités à une table ronde pendant le Salon du livre de Turin.

Selon Cristian Posocco (StarComics), cette explosion est due aux caractéristiques intrinsèques des mangas, qui sont « une forme d’expression très puissante ». Le secret du succès réside dans le fait que « l’image est capable de transmettre au lecteur les émotions du personnage et en même temps de raconter l’histoire ». Le texte a donc une fonction de soutien : il doit combler les vides entre les images.

ÉTUDE - 2022 irrésistible essor de la bande dessinée en Italie

En même temps, Asuka Ozumi réfléchit sur l’importance d’une technique narrative des mangas, selon laquelle le monde est vu à travers les yeux du protagoniste, ce qui favorise l’identification au personnage.

Entre transgression et transmédia

Le pouvoir des images propre aux mangas touche particulièrement les jeunes lecteurs qui, selon Stefania Simonini de Panini Comics, recherchent également des textes plus « transgressifs » par rapport aux comics américains classiques. Asuka Ozumi souligne en effet que « le manga a un public transversal », à la fois masculin et féminin.

Enfin, un facteur lié à l’industrie de l’Entertainement a été évoqué par les intervenants : l’explosion du streaming, notamment en période de pandémie. Souvent en effet les plus jeunes lecteurs découvrent les mangas en passant par les animes.

La professionnalisation des traducteurs

L’essor de ce genre a favorisé le développement dans la péninsule italienne des écoles professionnelles et des masters de traduction. En effet, les principales universités proposant des cours de ce type se trouvaient auparavant seulement à Venise, Naples et Rome : au cours des dix dernières années, on en a recensé plus d’une dizaine dans toute l’Italie.

Cependant, d’après Asuka Ozumi, éditrice et traductrice, « le problème est de trouver de bons traducteurs ». D’où l’importance d’un séjour d’au moins six mois au Japon pour maîtriser les régionalismes et les spécificités de la langue japonaise.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Salon du livre de Turin 2023 : De l'autre côté du miroir