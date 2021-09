Mangas : une explosion sur le marché italien ?

Cette édition de One Piece 98, le manga qui raconte les aventures fantastiques d’un groupe de pirates, est une édition limitée destinée aux librairies et aux magasins de bandes dessinées uniquement. Elle a été conçue par l’éditeur pour célébrer la publication imminente du 100e numéro de la série.

BD : des ventes en augmentation

Il est vrai que les ventes de bandes dessinées en Italie ont augmenté l’année passée. En octobre 2020, en effet, Skeletons de Zerocalcare était en tête du classement des meilleures ventes (et pour le dessinateur romain, ce n’était pas une première), tandis que parmi les dix livres les plus vendus en 2020 figurait la bande dessinée Lyon : Le storie del mistero, publiée par Magazzini Salani.

Dans les données rapportées par le Corriere della sera, le manga One piece se place devant Tre (Edizioni E/O), le nouveau roman de Valérie Perrin, déjà auteure du best-seller 2019 Cambiare l’acqua ai fiori (Edizioni E/O), toujours en quatrième position. Mais au sein du classement des 10 meilleures ventes on retrouve d’autres mangas : Dragon Ball Super 14 (publié par Star Comics) en troisième position et Tokyo Revengers 6 (chez J-Pop) en septième position.

Star Comics, éditeur de mangas en Italie

La maison d’édition qui publie à la fois One Piece et Dragon Ball en Italie est Star Comics. Née en 1987 à Bosco, dans la province de Pérouse, elle s’est consacrée dès ses débuts à la publication des superhéros Marvel. Cependant, quelques années plus tard, Marvel a décidé de reprendre les droits afin de s’occuper directement de l’impression.

TOME 100: One Piece : la touchante lettre du créateur à ses fans

La directrice éditoriale de Star Comics est aujourd’hui Claudia Bovini, fille de Giovanni Bovini, le propriétaire de l’imprimerie Bosco. Lors d’un entretien à Open, elle affirme que les mangas en Italie ne sont plus seulement un « phénomène de divertissement », mais aussi « un phénomène culturel. C’est un mécanisme qui s’est déjà déclenché : on ne peut plus revenir en arrière ».

Mangas et animés

Elle souligne l’importance de la « présence de l’animé, la série animée née de la bande dessinée », qui contribue au lancement des titres. Les animés sont diffusés par Mediaset — un important groupe de média italien présent dans le secteur audiovisuel — ainsi que sur les principales plateformes de streaming.

D’après Claudia, un autre facteur qui a favorisé l’explosion des mangas en Italie est la facilité de repérer les ouvrages : « Il y a Amazon, mais il y a aussi les rayons des librairies comme Feltrinelli et Mondadori qui proposent des mangas. »

Retour dans les années 1990

Depuis 1990, Star Comics a été l’un des premiers à s’intéresser aux mangas, et pouvait compter sur un terrain déjà fertile. « Depuis les années 1980, l’Italie a été envahie par les anime, les dessins animés basés sur des bandes dessinées japonaises », raconte en effet Claudia. Pour cette raison, il était assez facile de trouver un public intéressé par la lecture des mangas.

Nombreuses ont été les difficultés rencontrées au début : tout d’abord, car le mode de production était différent. « Les textes japonais étaient grattés, puis les textes italiens étaient réappliqués. Tout était fait manuellement. Nous travaillions dans un monde totalement analogique », rappelle Claudia. Une autre difficulté était « le problème de l’infrastructure : il y avait un système de distribution immature, très peu de points de vente. Les plus grandes librairies n’avaient pas de mangas ».

Un autre problème aurait pu être la censure, même si aujourd’hui l’objectif est de rester le plus possible proche du livre original : « déjà avec Dragon Ball nous avons dû corriger certains dessins animés (...). Les éditeurs japonais sont habitués à recevoir des demandes de censure d’autres pays qui ont des goûts différents. Ces dernières années, cependant, nous nous sommes efforcés de proposer un produit de plus en plus proche de l’original. »

Un public “plus jeune et plus exigeant”

Selon Claudia, les lecteurs de mangas des années 1990 sont les mêmes que ceux d’aujourd’hui, c’est-à-dire des adolescents très friands d’anime : « La majorité des lecteurs étaient des hommes, surtout des jeunes adolescents ». Aujourd’hui, le public s’élargit, car « un public plus jeune émerge. »

Ce public, aussi, « est devenu très exigeant » : il faut que le produit soit très proche de l’édition japonaise. Par exemple, « il y a une forte demande pour les coffrets de collections ou les éditions spéciales comme One Piece ».

En général, les mangas ont des volumes de vente élevés (au moins 20 000 exemplaires, selon Claudia). En ce qui concerne sa maison d’édition, « le manga qui a marqué une rupture définitive avec le passé est Dragon Ball, en 1995. Nous parlons de 100 000 exemplaires tous les 15 jours. Un boom porté par l’anime sur Mediaset ».

Aujourd’hui le manga le plus vendu de la maison est sans aucun doute One Piece, qui détient toujours le record de 18 millions d’exemplaires vendus. « En ce moment, cependant, la BD qui a le plus fort tirage est Demon Slayer : un tirage de 200 000 exemplaires », précise Claudia.

crédits photo : Star Comics