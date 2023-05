Chine : un rapport dénonce la persécution des autrices

Le rapport des trois organisations, publié par PEN International, porte sur les conditions de détention des écrivaines et universitaires et sur l’accès à l’éducation des filles issues de minorités ethniques. Enfin, il prouve que le droit à la liberté d’expression a été bafoué par la RPC, en particulier pendant la pandémie de la Covid-19 .

PEN International, PEN America et l’Independent Chinese PEN Center interpellent donc le Parti Communiste afin que celui-ci respecte ses obligations internationales en matière de droits humains. Mais aussi pour qu’il cesse les persécutions et les poursuites perpétrées contre les autrices.

Une contribution de neuf pages documente, visibilise et dénonce différents cas de violation des droits humains.

« Nous demandons au Comité d’appeler la République populaire de Chine de : Respecter ses obligations légales en vertu du droit national et international des droits humains afin de garantir la liberté d’expression et d’opinion et de mettre fin à sa pratique de persécution et de poursuite des écrivaines et des femmes qui exercent leur droit à la liberté d’expression, et de rappeler qu’il inclut le droit d’avoir des opinions critiques et dissidentes à l’égard de l’État. » - Contribution de PEN International, PEN America et l’Independent Chinese PEN Center

"Le geôlier d’écrivains"

Selon l'organisation PEN America, qui considère la Chine comme le « plus grand geôlier d’écrivains dans le monde », au moins 90 individus croupissent actuellement en prison en raison de leurs opinions et de leurs textes.

Quelques exemples. L’éditeur Yao Wentian, qui a été libéré le 26 février 2023, a passé dix ans derrière les barreaux. En 2013, il a été arrêté pour « contrebande ». Il semble qu'en réalité, c'est son activité d’éditeur qui était ciblée. À l’époque, il travaillait sur la publication d’une biographie non autorisée de Xi Jinping…

L’écrivain tibétain Zangkar Jamyang, pour sa part, est emprisonné pour une durée de 4 ans suite à son interpellation par les forces de l’ordre chinoises, le 4 juin 2020. Il est accusé de « séparatisme et diffusion de rumeurs dans des groupes de discussions sur Internet ». Et, le 10 avril, l’écrivain Xu Zhiyong a été condamné à 14 ans de prison. Infatigable promoteur des droits civiques, il a été écroué en même temps que son confrère et camarade de lutte, Ding Jiaxi, qui écope d'une peine de 12 ans de détention.

Les auteurs ne sont pas les seules victimes : en janvier dernier, trois libraires ont été accusés par les autorités de Hong Kong de « complot en vue d’accomplir un acte ou des actes avec une intention séditieuse », après avoir produit et vendu un livre sur les manifestations de 2019. Le 13 mars, deux hommes ont été interpelés, car ils possédaient des ouvrages jeunesse qualifiés, eux aussi, de « séditieux ».

Cette offensive se couple, pour les femmes, au sexisme dénoncé par les trois organisations à l’origine du rapport. Elles précisent ainsi que des pratiques misogynes, notamment des violences sexistes et sexuelles, aggravent les conditions de détention des autrices.

Surveillance et répression

PEN America a recensé, à ce jour, huit écrivaines actuellement emprisonnées en Chine, en excluant Hong Kong et Macao.

Parmi celles-ci, la poétesse Zhang Wenfang, condamnée en avril 2020 à six mois de détention pour avoir « diffusé de fausses informations menaçant l’ordre public » durant la pandémie. L'année suivante, l'éditrice Geng Xiaonan était sanctionnée de trois ans de prison pour « activité commerciale illégale ». Quelques mois plus tôt, elle avait défendu publiquement un opposant à Xi Jinping.

Le système judiciaire et les sanctions prévues par la loi, notamment les peines de prison, viennent contrôler et réprimer les discours contraires à la volonté des autorités. Contestation de la politique générale, comme la gestion de la crise sanitaire, et critique des gouvernants sont ainsi extrêmement limitées.

Tianyi, une autrice de romans érotiques mettant en scène des personnages homosexuels, a été pour sa part condamnée en 2018 à 10 ans d’enfermement. Elle aurait vendu et produit « des contenus pornographiques ». Selon une loi datant de 1998, si un auteur écoule plus de 5000 exemplaires ou gagne plus de 10.000 yuans grâce à un livre jugé « pornographique », il risque une peine de prison allant de 10 ans, jusqu'à la perpétuité.

Dans ce dernier cas, une loi jugeant de la « moralité » d'une œuvre vient réprimer la liberté de création, tout en enfermant de manière abusive une autrice.

En plus de la surveillance gouvernementale, le harcèlement en ligne constitue le lot quotidien de plusieurs Chinoises. Une écrivaine a évoqué dans son journal, son expérience de la pandémie et du confinement à Wuhan au début de l’année 2020 : elle a subi une véritable cabale de la part des internautes, qui l'ont assaillie de très nombreuses réactions négatives. Les lois sont cette fois insuffisantes, et ne posent pas de limites à l'expression des opinions en ligne, au détriment de la personne harcelée.

Des minorités ethniques visées

La République populaire de Chine a officiellement déclaré qu'« [i]l n’y avait pas de centres de détention extra-légaux ni de camps dits de “rééducation” en Chine ». Une affirmation démentie par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont celles qui signent la contribution envoyée au comité de l'ONU.

Ces camps de rééducation visent notamment les minorités ethniques, contraintes de s'assimiler au sein de la population — autrement dit, de renoncer à leur religion, et plus largement à leur culture.

De nombreuses poétesses, éditrices, universitaires et autres intellectuelles ouïghoures, un des groupes ethniques dits « minoritaires » de Chine, jouent un rôle crucial dans le développement et la diffusion de leur culture. Mais si elles utilisent ou étudient leur langue, elles risquent la prison à perpétuité pour crime contre l’humanité et « séparatisme ».

Nombre d’entre elles sont détenues pour un temps extrêmement long. En 2022, l’ONU rapportait que dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, des femmes emprisonnées arbitrairement étaient soumises à diverses formes de violence sexuelle. Parmi elles, certaines ont été torturées, privées de soins médicaux, d’avocats et de moyens de communication.

Rahile Dawut, universitaire et ethnographe ouïghoure de renommée internationale, est prisonnière au Xinjiang. Selon PEN America, elle serait détenue dans un camp de rééducation politique. Elle travaillait sur le folklore ouïghour et sur les sites sacrés de l’Islam du Xinjiang.

En mars 2018, Gulnisa Imin, poétesse ouïghoure connue pour ses écrits sur sa culture, a disparu. Plusieurs rapports affirment qu’elle aurait été enfermée dans un centre de « rééducation » extrajudiciaire avant d’être condamnée à 17 années de prison. Selon la RPC, elle aurait propagé un discours « séparatiste » par le biais de sa poésie.

La contribution mentionne également le cas d'une autrice tibétaine qui vit sous le contrôle de la police chinoise depuis des années.

