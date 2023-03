Disparu en 2020, un écrivain tibétain emprisonné par la Chine

Zangkar Jamyang a été arrêté par la police chinoise il y a près de trois ans. Il aurait été condamné à quatre ans de prison pour « séparatisme et diffusion de rumeurs dans des groupes de discussions sur Internet », selon Radio Free Asia.

Son interpellation a eu lieu le 4 juin 2020 par les autorités du comté de Kyungchu à Ngaba, une région tibétaine de la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Les forces de l’ordre l’ont emmené sans laisser de trace.

Pendant longtemps, la famille de l’auteur n’a eu aucune idée de l’endroit où il se trouvait ni même s’il avait été vraiment arrêté, ajoute une source tibétaine pour RFA. Ils ont fini par découvrir qu’il avait été interpellé et accusé « d’incitation à des actes séparatistes et de participations à des discussions en ligne sur divers sujets ».

Il est désormais entendu qu’il est détenu à la prison de Menyang, un centre de détention près de la ville de Chengdu dans la province du Sichuan. Cependant ses proches et les membres de sa famille ne sont toujours pas autorisés à lui rendre visite.

Jamyang, qui parle couramment le tibétain et le chinois, est auteur d’un livre. Il est également contributeur régulier dans des revues littéraires tibétaines, dont Dang Char. Il n’est pas rare que les autorités chinoises détiennent des écrivains et artistes tibétains qui promeuvent l’identité et la culture nationales. La majorité d’entre eux sont condamnés à de longues peines de prison.

Militant des droits humains, défenseur linguistique

De 1998 à 2002, Jamyang avait quitté le Tibet pour se rendre à Dharamsala en Inde, résidence du Dalaï-Lama et siège du gouvernement tibétain en exil. À son retour il a fourni des services de traduction aux organisations des Nations Unies et aux ONG des États-Unis.

En 2019, sa demande de visa pour se rendre aux États-Unis a été approuvée, mais il n’a pas pu voyager à cause de la pandémie de COVID 19. Dès le mois de mars 2020, Jamyang avait commencé à donner de la voix concernant l’importance d’enseigner la langue tibétaine dans les écoles.

Il n’a pas hésité à critiquer ouvertement le gouvernement chinois quand les autorités ont mis en œuvre des politiques visant à abandonner l’enseignement de la langue maternelle de la région dans les écoles. C'est dans ce contexte que, le 4 juin 2020, il disparaît soudainement. Ce n’est que bien plus tard que sa famille apprendra son arrestation.

L'organisation américaine non gouvernementale PEN America s'oppose fermement à cette condamnation, affirmant sur Twitter que « participer à des conversations en ligne n’est pas un crime et que Zangkar Jamyang doit être libéré immédiatement, et ce sans condition. Sa famille doit également être autorisée à lui rendre visite et il doit avoir accès à un avocat de son choix. »

La Chine reste le pays qui enferme le plus d'écrivains, selon PEN America, avec au moins 85 auteurs derrière les barreaux en 2021.

Crédits photo : manifestation pour la libération du Tibet, en 2008 - illustration, Ed Uthman (CC BY-SA 2.0)