Une nouvelle direction pour l'Association des libraires du Québec

Pour Éric Simard, président de l’ALQ, la nouvelle équipe de direction présente tous les atouts nécessaires à la réussite de leur mandat : « Jade et Alexandre forment une équipe solide, qui allie expérience et dynamisme, avec une passion commune pour le livre et les librairies indépendantes. Nous avons la certitude que ce nouveau duo à la tête de l’ALQ saura relever avec brio les défis auxquels nous faisons face actuellement. Appuyés par une équipe aguerrie et des membres impliqués, ils sauront poursuivre l’excellent travail amorcé par leur prédécesseure Katherine Fafard pour que l’ALQ demeure un acteur de premier plan de l’écosystème du livre. »

Jade Bergeron est engagée dans le secteur culturel montréalais depuis près de 10 ans. Elle cumule de l’expérience en gestion de projets et en communications au sein de plusieurs organisations, en plus d’être diplômée du DESS en gestion d’organismes culturels de HEC Montréal. Ces dernières années, elle a notamment piloté le projet En juin : Je lis autochtone.

Alexandre Blanchette œuvre depuis plus d’une quinzaine d’années dans les milieux politiques, associatifs et communautaires. Il a acquis tout au long de son parcours professionnel une solide expérience en gestion, en communication et en développement organisationnel. Il occupait jusqu’à tout récemment le poste de directeur général par intérim de l’ALQ.

Crédits photo : Munro's Books (librairie indépendance à Victoria) / brewbooks (CC BY-SA 2.0)