Jeunesse, cuisine, beaux-livres... La délicate accessibilité des livres illustrés

Grâce aux formats numériques, et surtout l'EPUB, le standard pour le livre, les textes ont connu de grandes avancées ces dernières années, pour leur accessibilité aux personnes empêchées de lire. Pour les ouvrages illustrés, la situation est encore délicate, en raison de difficultés techniques inhérentes à la présence d'une mise en page complexe et de nombreuses images.

Plusieurs acteurs se sont engagés dans des recherches et développements techniques, afin de pouvoir proposer des adaptations satisfaisantes de ces ouvrages illustrés, à des fins d'accessibilité. Nous avons posé quelques questions à Gregorio Pellegrino, responsable de l'accessibilité au sein de la Fondation LIA (Libri Italiani Accessibili), à l'origine d'une expérimentation prometteuse sur le sujet.

ActuaLitté : Quelles sont les principales difficultés liées à l'accessibilité des livres numériques illustrés, à la mise en page « figée » (fixed layout) ?

Gregorio Pellegrino : Le principal défi avec les EPUB « fixed layout » concerne leur manque de flexibilité pour l'adaptation aux besoins des personnes empêchées de lire, comme la possibilité de changer la police du texte, la taille des caractères ou encore les couleurs.

L'expérience utilisateur est comparable à celle des fichiers PDF, avec toutes les limitations que cela implique. Comme lorsque l'on tente de lire ce format sur un petit écran, celui d'un smartphone par exemple. Cela peut compliquer la lecture et la compréhension de l'ensemble des contenus par les personnes ayant des difficultés visuelles ou cognitives.

Par ailleurs, les EPUB « fixed layout » affichent souvent de nombreuses images, ou des graphiques, qui sont ardus à interpréter par des personnes empêchées de lire pour différentes raisons.

Ces EPUB « fixed layout » sont-ils encore indispensables à l'industrie de l'édition ? Existe-t-il des alternatives pour les éditeurs de livres présentant une mise en page complexe ?

Gregorio Pellegrino : Oui, ce type d'EPUB reste important pour l'industrie de l'édition, en particulier pour les livres avec des mises en page riches comme les ouvrages jeunesse, les livres de cuisine, les bandes dessinées ou encore les manuels scolaires.

Il faut par ailleurs souligner que les ouvrages jeunesse, les BD et les beaux livres ne font pas partie des catégories de livres qui devront être totalement accessibles, selon l'Acte législatif européen sur l'accessibilité. Mais ils devront l'être le plus possible, en fonction de l'état de la technique sur le sujet.

De plus, dans ces cas, convertir le texte en une version ajustable de la mise en page conduit à une perte partielle de la signification du contenu, apportée par la mise en page elle-même. Pour ces cas particuliers, le standard EPUB 3 « fixed layout » reste une bonne solution. D'un côté, il préserve l'organisation graphique, de l'autre, il permet un haut niveau d'accessibilité en utilisant le format SVG et le langage HTML.

Comment la Fondation LIA a-t-elle procédé pour rendre les EPUB « fixed layout » plus accessibles ?

Gregorio Pellegrino : Il est important de préciser que la création d'EPUB « fixed layout » accessibles est une expérimentation, une des premières au monde. La recherche et l'analyse des moyens pour produire un EPUB « fixed layout » conforme aux exigences en matière d'accessibilité sont très récentes.

À la Fondation LIA, dans le cadre de notre travail sur ce projet, nous avons mis au point un processus pour rendre les EPUB « fixed layout » plus accessibles. Nous commençons avec une analyse chromatique, pour nous assurer que l'association de la couleur du texte et de la couleur de la page corresponde aux exigences minimums en matière de contraste (comme définies par les Règles pour l'accessibilité des contenus Web). Dans les cas où il n'est pas suffisant, nous proposons de légères variations au producteur du livre.

La deuxième étape consiste en la création de textes alternatifs pour les images. Dans le cas des ouvrages jeunesse, où les illustrations portent une lourde charge de sens, ce point est assez délicat. Nous travaillons côte à côte, avec l'éditeur. Nous nous assurons ensemble que le ton employé et les mots utilisés correspondent à l'intention éditoriale et que toutes les informations nécessaires à chacune des pages se retrouvent dans les textes alternatifs.

Ensuite, nous passons par le logiciel Adobe InDesign (un des outils informatiques les plus utilisés pour les tâches typographiques). Cela nous permet d'ajouter des fonctionnalités d'accessibilité aux fichiers. Par exemple, un texte alternatif pour les images, des titres et des balises appropriées lorsque cela est nécessaire, la définition de l'ordre de lecture, mais aussi de s'assurer de la lisibilité du texte par les lecteurs d'écrans [logiciel qui retranscrit les textes aux personnes empêchées de lire].

E tu cos’hai di speciale? (Edizione Sonda), l'ouvrage utilisé pour l'expérimentation de la Fondation LIA

Au cours de l'expérimentation, nous avons découvert que l'export d'EPUB « fixed layout » depuis InDesign provoque la perte d'une certaine quantité d'information d'accessibilité. Cela nous a surpris, car nous sommes habitués à créer des EPUB reformatables et des PDF accessibles avec InDesign, sans jamais rencontrer ce problème d'export. Malheureusement, il se présente dans le cas des EPUB « fixed layout », causant par exemple la disparition des balises sémantiques, comme les titres ou les citations...

Nous avons donc développé un outil en interne qui transforme les EPUB non accessibles exportés d'InDesign en EPUB accessibles. Cela a très bien fonctionné dans le cadre de notre projet, mais la nature expérimentale du script, conçu spécifiquement, ne le rend pas utilisable (sans modifications) pour créer d'autres publications numériques à la mise en page fixe.

L'opération est-elle coûteuse, ou demande-t-elle un certain temps ?

Gregorio Pellegrino : Le principal objectif de ce projet était de prouver qu'il était possible de concevoir un modèle de production pour la création de publications à la mise en page fixe accessibles. Nous avons testé une des deux techniques pour la création d'EPUB « fixed layout » (HTML + CSS), et nous étudierons l'autre (SVG), qui pourrait se révéler plus avantageuse pour la mise au point d’importantes quantités de publications numériques accessibles.

L'analyse des coûts liés à la mise en accessibilité sera au cœur des projets. Pour être exploitable, l'évaluation se basera sur la création d'un plus grand nombre d'ouvrages, sur un processus arrêté et sur une variété de types de publications. L'analyse du temps et du coût dépendra en effet des catégories testées, et de leur complexité. Comme indiqué, l'EPUB « fixed layout » est utilisé pour une large gamme de livres, de la jeunesse aux guides de voyage, et chaque domaine a ses spécificités.

Les EPUB « fixed layout » accessibles créés sont-ils lisibles dans toutes les applications de lecture ? Tous les appareils ?

Gregorio Pellegrino : Les EPUB « fixed layout » accessibles doivent pouvoir être lus par n'importe quel appareil et par n'importe quelle application qui peut gérer le standard EPUB 3.

Toutefois, il faut préciser que toutes les applications de lecture ne sont pas égales en termes d'accessibilité. Certaines ne proposent pas des fonctionnalités, ou n'offriront pas une bonne expérience aux utilisateurs empêchés de lire. Il est important de tester l'accessibilité des EPUB « fixed layout » sur une large variété d'appareils et d'applications, afin de s'assurer de leur utilisabilité par tout le monde.

Nous avons nous-mêmes éprouvé l'EPUB « fixed layout » accessible produit sur les applications de lecture les plus populaires, combinées avec les technologies d'assistance utilisées par les personnes empêchées. D'après les résultats de ces tests, le niveau est satisfaisant, à la fois pour les personnes aveugles et celles qui présentent une déficience visuelle.

Quelles sont les étapes suivantes, pour la Fondation LIA ?

Gregorio Pellegrino : Nous continuerons à rechercher et développer de nouvelles techniques et processus pour rendre les EPUB « fixed layout » plus accessibles.

Les conclusions de cette expérimentation viendront nourrir la définition de lignes directrices pour la création des EPUB « fixed layout » accessibles, par le World Wide Web Consortium (et plus précisément la section Fixed Layout de son groupe de travail EPUB 3).

Nous nous concentrons désormais sur les contenus pédagogiques, qui sont très complexes, avec en vue des outils et des ressources pour aider les auteurs et les éditeurs à proposer plus facilement une matière accessible.

En parallèle, nous participons, au sein du World Wide Web Consortium et du DAISY Consortium à différents groupes de travail, où nous contribuons à la définition de lignes directrices et standards pour porter toute la chaine éditoriale vers une plus grande accessibilité.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0