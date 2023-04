Exposition : Louis XVI, Marie-Antoinette & la Révolution

L’exposition et le livre sont sous la direction d’Isabelle Aristide-Hastir, responsable de département des archives privées des Archives nationales. Mais aussi, de Jean-Christian Petitfils, historien et écrivain et d'Emmanuel de Waresquiel, chercheur à l’École Pratique des Hautes Études.

Avant d’accompagner les femmes le 5 octobre 1789 chercher à Versailles, le boulanger, la boulangère et le petit mitron pour les ramener à Paris, aux Tuileries le 6, qui deviendra dorénavant leur prison dorée, il s’agit de rappeler très brièvement comment nous en sommes arrivés là.

Couronnés à moins de 20 ans, le 20 mai 1774, Louis XVI et Marie-Antoinette semblent bien conscients d’être trop jeunes pour gouverner. La France a des finances dans un état désastreux, Louis XIV et Louis XV s’en sont chargés, et si certains disent que la Cour et surtout la jeune reine ont un train de vie qui finit de vider les caisses, l’engagement de la France dans la guerre d’indépendance des futurs États-Unis y contribue bien plus largement.

Pendant plus de quinze ans Louis XVI va essayer de trouver des solutions avec ses ministres, dont les plus connus Turgot et Necker, pour redresser les finances du pays. Mais le Parlement bloque toutes ses tentatives. La crise s’envenime, la banqueroute n’est pas loin. Le 5 mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux, c’est le début de la fin.

Dans le même temps le Dauphin meurt, les parents ont, qui peut les en blâmer, la tête ailleurs. Les représentants du Tiers-États se sentent abandonnés, non écoutés. Le Roi se demande à juste titre s’il n’y a aucun père dans cette assemblée qui l’empêche de faire son deuil mais les événements sont en marche. Le Tiers-État se rend dans la salle du Jeu de Paume et jure de ne se quitter que quand ils auront donné une Constitution à la France.

Nous passerons sur la prise de la Bastille et tout le reste, mais la Révolution se dessine et pour le peuple, le Roi ne semble pas en prendre la mesure, comment le pourrait-il loin de la Capitale. Il doit vivre à Paris. Le lieu est choisi, ça sera le palais construit à la demande Catherine de Médicis, Les Tuileries.

Ici commence notre histoire, il faut imaginer la famille royale déménager de Versailles à Paris. Une grande partie de la cour a déjà pris la route de l’exil. Mais il faut tout de même loger toute la suite du couple régnant, soit pas loin de 300 personnes. C'est sans parler, de ceux qui ne font pas partie de la maison royale.

Les Tuileries sont un palais magnifique mais ça fait longtemps que personne n’y a vécu, on y manque du nécessaire, lits, assises, jouets pour les enfants... mais petit à petit la vie s’y installe. Une vie plus bourgeoise que royale où Louis XVI joue au billard pour se divertir et où Marie-Antoinette fait du canevas, le tout sous surveillance « aux portes des appartements ainsi que dans les escaliers et les couloirs ». Elle est assurée par la Garde nationale de Paris aux ordres du marquis de Lafayette.

Le jardin attenant au palais est bien connu, nous nous y promenons, et au XVIIIe siècle, le jardin des Tuileries était déjà ouvert au public. Pas simple dès lors pour la famille royale de prendre l’air sans être sous le regard d’une population curieuse et hostile.

Le seul moyen pour eux de sortir de ce palais/prison est de demander à passer quelques jours au château de Saint-Cloud. L’Assemblée l’autorise à l’été 1790, mais quand une nouvelle demande est faite le 18 avril 1791 afin de faire les Pâques, ils ne peuvent partir, et Louis XVI de dire « C’est donc moi, qui ai établi la liberté générale, qui serait le seul à en être privé ? » C’est à ce moment que le Roi décide de fuir.

Le comte de Fersen, amant présumé de la reine, colonel du régiment Royal-Suédois, qui a ses entrées aux Tuileries, va aider à préparer l’évasion. La fuite à Varennes, le 20 juin 1791, sera un échec et accentuera encore plus la vindicte populaire, le roi devenant un traître à la patrie.

Une longue année se dessine qui voit sa conclusion le 10 août 1792 par la prise des Tuileries, la famille royale se met sous la protection de l’Assemblée avant d’être conduite au Temple. C’est la fin de la semi-liberté.

Décret de l'Assemblée nationale présenté le 10 août 1792 annonçant « la révocation de l'autorité déléguée à Louis XVI ».

Exposition à la scénographie impeccable, catalogue apportant nombre de précisions, vous saurez tout, ou presque, sur la vie de la famille royale durant ce court laps de temps qu’elle passa aux Tuileries. Que cela soit à l’hôtel de Soubise ou dans le livre, vous découvrirez des documents, tableaux, gravures, mobilier qui témoignent de cette vie sous haute surveillance. Ils proviennent des Archives nationales, des fonds du Louvre et du Château de Versailles ou encore de collections privées.

Vous pourrez aussi y découvrir pour la première fois le contenu des lettres codées entre Marie-Antoinette et Fersen (qui commencèrent à s’écrire comme cela dès 1783), contenu révélé par le projet Rex mené par Isabelle Aristide-Hastir. À la fin de la visite et après un peu d’entraînement grâce au livre, ce code n’aura plus aucun secret pour les visiteurs et pourra, qui sait, leur rendre quelques menus services… en espérant qu’il réussisse à d'autres, mieux qu’à Marie-Antoinette et Fersen.

Superbe immersion dans le quotidien de la famille royale aux Tuileries de 1789 à 1792.

Pour celles et ceux qui ne pourraient s’y rendre, les éditions Gallimard publient le très complet catalogue d’exposition. C'est un vrai livre histoire magnifiquement illustré sur cette période, finalement peu connue, qu’est la vie de la famille royale au Palais des Tuileries du 6 octobre 1789 au 10 août 1792.

Crédits photo : Nicolas Jean-Baptiste Raguenet - Le Palais des Tuileries, vu du quai d'Orsay