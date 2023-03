Salon du livre de Genève : voyage dans l'histoire de la presse

Au travers de plus d’une centaine de « unes » de journaux et magazines, elle présente de rares originaux et de nombreux fac-similés. Autant de témoignages historiques à même de démontrer l’importance de la presse imprimée de qualité et son rôle primordial dans un monde en profonde transformation.

Cette exposition de qualité muséale, déployée sur une centaine de mètres carrés, met en valeur des documents exposés sous cadres pour la plupart dans leur format original. Mais aussi, des reproductions en grand format de « unes » emblématiques de la presse romande et alémanique, trésors de la Bibliothèque nationale suisse.

C’est l’occasion d’une balade historique aux quatre coins de la Suisse, au fil d’une cinquantaine de premiers numéros de quotidiens et de magazines, en français et en allemand, mais aussi en italien ou en romanche. La sélection des premières pages de la presse française est issue de la collection d’Alain Schott, riche de plus de 2000 premières pages de titres de la presse française. La première date de 1762. Quant à la « une » la plus ancienne de Suisse, c’est celle de la « Feuille d’Avis de Neuchâtel », créée en 1738.

Au-delà de son aspect historique et iconographique, l’objectif de l’exposition est de rendre le public attentif à la situation difficile de la presse aujourd’hui, fortement concurrencée et remise en cause par les médias numériques et les réseaux sociaux.

« La presse en liberté à Genève » est un projet plus que jamais d’actualité. En complément à l’exposition, au cœur du débat sur l’avenir des médias, un colloque réunira le vendredi 24 mars des personnalités du monde de la presse et des milieux académiques.

Au centre de leurs discussions figureront des thèmes tels que la mutation générale des médias et l’évolution des supports d’information. Ou encore, la complexité du décryptage et de la vérification des sources et la quasi-disparition du dessin de presse. Et plus globalement, les questions fondamentales liées à la liberté d’expression, de plus en plus gravement menacée dans un nombre croissant de pays.

Crédits photo : Roland Godefroy - Wikimédia (CC BY-SA 3.0)