Monica Sabolo et Joann Sfar au salon du livre de Genève

Nouvelle édition, nouveaux espaces ! Le Forum accueillera les plumes qui font l’actualité, le Boudoir proposera notamment des échanges avec les deux invités d’honneur, mais aussi avec d’ancien-nes président-es du salon et les Loges organiseront des rencontres inédites avec des auteurs et autrices qui livreront leurs réflexions sur la notion de création littéraire et artistique.

Ces trois nouveaux espaces rejoindront ainsi la scène BD, la scène Suisse, la scène Bien-vivre et le salon africain ainsi que les quatre scènes partenaires du salon : le Cercle de la librairie et de l’édition Genève, l’Îlot Jeunesse de Payot Libraire, la CICAD et l’espace des cultures arabes - L'ICAM.

Les grands rendez-vous du salon

Cette année encore, le salon accueillera des rencontres autour de grandes thématiques modernes ou intemporelles qui animent les plumes des auteur-rices convié-es. Parmi les sujets qui font l’actu, la question féminine, l’écologie ou la famille seront au cœur de nombreux échanges organisés sur différentes scènes.

Pensés comme des moments suspendus, des temps forts autour de la poésie et la chanson francophone seront également organisés en compagnie d’auteur-rices et d’artistes. À cette occasion, Le Printemps des Poètes, événement ayant pour vocation de rendre manifeste l’extrême vitalité de la poésie, clôturera sa 25e édition durant le salon.

La fécondité de la littérature francophone

Elles et ils viendront de Suisse, de France, de Belgique, d’Afrique ou encore du Québec : les quelque 250 auteurs et autrices invité-es symboliseront la belle diversité de l’édition francophone et incarneront la multiplicité des genres et des univers littéraires. Plumes « stars » et talents émergents monteront sur les onze scènes durant cinq jours pour raconter leur œuvre et échanger avec le public. Près de 260 exposants et exposantes feront également partie de l'aventure du salon 2023.

Un autre regard

Quatre prix littéraires et artistiques seront remis durant la manifestation et douze expos et animations aussi captivantes qu’originales convieront toutes les générations et tous les publics à écouter, voir, réfléchir et ressentir.

Et si le salon du livre reprend ses quartiers au sein de Palexpo pour dérouler son généreux programme, quelques animations en compagnie de plusieurs auteur-rices présent-es au salon seront également organisées dans la ville de Genève.

Les journées professionnelles du salon

Les 6e assises de l’édition se dérouleront cette année les jeudi 23 et vendredi 24 mars. Ces deux journées thématiques s’articuleront autour d’un format analogue : une matinée de conférences organisées sur la scène du Forum et ouvertes au grand public laissera place aux ateliers de l’après-midi réservés aux professionnels.

La journée du jeudi 23 mars s’interrogera sur « Les attentes des lecteurs francophones – tendances et innovations », tandis que la journée du vendredi 24 mars réfléchira sur « L’écologie du livre ».

Crédits photo : Salon du livre de Genève