Frais de port minimum sur les livres : la loi Darcos favorisera Amazon

Il fallait lutter contre Amazon, une fois n’est pas coutume : après l’efficacité douteuse de la législation de 2014, le Syndicat de la librairie revenait à la charge. Et toujours sur la diabolique question des frais de port. La loi adoptée en décembre 2021 imposerait aux vendeurs de livres à distance un montant minimal pour les envois. Cette solution rééquilibrerait la concurrence, mettant un terme au célèbre 0,01 centime d’euro qu’a imposé Amazon depuis bientôt 10 ans.

Le principe avait du bon, bien que soulevant de nombreuses interrogations, au sein même de la profession. Si chacun s’accorde sur l’enfer économique que représente le coût de 1 centime, la tarification minimum n’emballait que modérément. Dès mai 2022, certains pointaient que la France serait « le premier pays à ne plus vendre de livres en ligne ».

Côté Hexagone, tout était en ordre de marche : l’ARCEP avait ainsi fixé le montant de 3 € pour ce fameux minimum d’expédition, après consultation. Et si l’entrée en vigueur n’était pas prévue avant la fin du premier trimestre 2023, encore fallait-il passer sous les fourches caudines de la Commission européenne.

Ce qui était à redouter vient alors d’arriver. Bruxelles avait déjà averti charitablement : dans un courrier du 10 février, elle pointait du doigt plusieurs problématiques intrinsèques, affectant les libraires mêmes.

La CE dénonçait « une discrimination de fait », qui affecterait « les détaillants en ligne qui ne sont pas présents en France de manière disproportionnée ». Mais plus encore, la loi Darcos aurait « pour effet de porter atteinte à l’objectif d’égalité d’accès aux livres ». En somme, au lieu de corriger une distorsion de concurrence, elle en créerait une autre.

Selon L’Informé, l’avis circonstancié remis ce 27 février abonde et va plus loin encore. La Commission avait déjà souligné le risque d’une « restriction de la libre circulation des services », ainsi qu’une contradiction avec la directive sur le commerce électronique. Désormais, elle enfonce le clou, reprenant ses précédents arguments.

Et si le projet français visait à maintenir « un réseau dense et diversifié de détaillants de livres, permettant de garantir l’accès du public le plus large à la diversité et la qualité de l’offre éditoriale », la CE n’est guère convaincue.

De fait, aucune évaluation n’appuie les propos, condition impérative pour obtenir une dérogation à la directive sur le commerce électronique. De la sorte, la CE ne dispose pas des éléments pour juger si un tarif minimal des frais de port préserverait bien le réseau de librairie.

Plus encore, « [l]es livres publiés dans d’autres États membres et dans des langues autres que le français seraient particulièrement touchés ». À ce titre, les vendeurs établis dans d’autres États se verraient désavantagés, au profit de ceux installés dans l’Hexagone.

Puis, Bruxelles s’interroge : en quoi facturer un montant minimal sur les frais d’envoi garantit un accès large aux lecteurs ?

D’ailleurs, réprimande la CE, la France a foncé tête baissée dans ce projet de montant minimal, sans présenter d’alternatives. Il s’en trouvait pourtant, énumère l’avis, comme la « réduction des tarifs postaux pour les librairies ou [le] soutien à la numérisation des librairies ».

Mais la conclusion porte le coup fatal :

« [L]a grande majorité des plus gros vendeurs de livres en ligne bénéficierait de tarifs forfaitaires pour les envois par correspondance qui ne dépendent pas du service universel, et bénéficierait de tarifs forfaitaires pour les envois par correspondance qui ne dépendent pas du service universel, et qui seraient inférieurs aux tarifs du service universel.

Les plus petits libraires en ligne ne peuvent se soumettre qu’aux tarifs du service universel, et les tarifs qu’ils pratiquent peuvent encore être supérieurs au tarif minimum imposé.

En conséquence, alors que la mesure notifiée réduirait la différence entre les tarifs pratiqués par les petits et par les gros vendeurs en ligne, étant donné que ces derniers ne peuvent facturer moins de 3 EUR, les tarifs des petits opérateurs sont susceptibles de rester plus élevés et de ne pas être concurrentiels face à ceux des opérateurs plus importants.

En conséquence, les consommateurs en ligne peuvent être enclins à privilégier l’achat auprès des plus gros vendeurs, et non auprès des petits opérateurs que la mesure notifiée a l’intention de favoriser. »

– Avis circonstancié de la Commission européenne