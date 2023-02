Belgique : un membre de l'Académie royale accusé de racisme

Ce tweet, depuis supprimé, évoque la politologue et militante écologiste belge d’origine marocaine, Fatima Zibouh, dans une lapidation : « Mon chou, mon bijou, viens sur mes genoux, avec des cailloux pour lapider ce vilain Zibouh, plein de poux. »

Une plainte déposée

Fin janvier, Zibouh a été désignée co-chargée de mission pour la candidature de Bruxelles au statut de capitale européenne de la culture en 2030. Une nomination qui a fait bondir l’entrepreneur, parlant de « blague », nous rappelle 7sur7.

Ce tweet du 8 février dernier suit une série d’autres tout aussi controversés qui ont poussé le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX) a réclamé l’exclusion de l’auteur de Tribulations d’un entrepreneur liégeois de l’Académie royale : « Après son évaluation des QI en fonction de la couleur de la peau, cette fois-ci, c’est sur Mme Fatima Zibouh que s’est porté son vomi raciste maquillé en rime malsaine », a notamment déclaré le MRAX dans son communiqué.

Et de continuer : « La bassesse d’une telle attaque (...) porte atteinte aux valeurs fondamentales de notre société et de notre démocratie, à savoir la tolérance, l’inclusivité de la société et sa diversité » ; avant de conclure : « La récidive de son membre (Ndr : de l'Académie royale) ne devrait pas seulement susciter la préparation d’un règlement disciplinaire à son encontre, mais son exclusion pure et simple ».

L'humour Charlie ?

Dès décembre dernier, l’Académie royale avait déjà affirmé sa « totale désapprobation des propos tenus » par Laurent Minguet, après « avoir étudié la vaste quantité de tweets », et avoir convoqué l’intéressé pour explications.

L’académicien liégeois fait également l’objet d’une plainte d’Unia pour racisme, soutenu par l’Académie royale. Son compte Twitter avait par ailleurs été suspendu temporairement.

Contacté par le média BX1, Laurent Minguet invoque « l’humour Charlie », et « l’ironie comme en atteste l’émoticône qui tire la langue ». Et d’ajouter : « On hurle au scandale pour tenter de museler la critique de l’islamisme. »

La ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, espère aussi voir l’entrepreneur être exclu de l’Académie royale.

Crédits photo : Laura Lefkochir (CC BY-SA 4.0)