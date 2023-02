Charles W. Mills : contrat social ou contrat racial ?

Charles W. Mills place la justice raciale au centre de ses analyses. Réfutant l’idée du contrat social, il évoque plutôt le contrat racial où l’ordre racial crée les assises de nos sociétés, la reconduction des privilèges et la domination.

La présente édition a bénéficié d’une nouvelle préface de l’auteur, rédigée à l’occasion du 25e anniversaire de la parution du livre.

L’ouvrage dès sa parution en 1997 devint l’un des grands classiqus de ce que l’on appelle « théorie critique de la race », qui interroge, explore la réalité et les implications de cette notion

que le racisme n’est pas ce qui peut «arriver» dans notre modernité, mais ce qui est inscrit en

son fondement même.

Charles Mills avant sa mort avait fait part à ses amis de son souhait de voir ses thèses discutées en langue française. Il est heureux que les éditions Mémoire d’encrier réalisent ce souhait, vingt-cinq ans après la publication du Racial Contract, justement lorsqu’il est urgent, dans le monde francophone, contre les simplifications, les approximations et les fabrications, bref contre la fiction, d’établir la discussion sur la réalité de ce qui s’est pensé sous le concept de critical race theory, dont Charles Mills est un pionnier. Souleymane Bachir Diagne - janvier 2023.

Les éditions Mémoire d'Encrier proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Charles Wade Mills est un des philosophes contemporains les plus influents. Il est connu pour sa contribution à la philosophie sociale et politique, en particulier à la théorie politique critique. Décédé en 2021 aux États-Unis, Mills était professeur émérite de philosophie à la City University of New York (CUNY).