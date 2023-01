Aux États-Unis, interdire les lectures drag dans les bibliothèques

Dans les bibliothèques, les heures du conte assurées par des artistes drag se multiplient depuis quelques années. Les performeurs et performeuses construisent le plus souvent leur intervention autour de la lecture d'ou ou plusieurs ouvrages sélectionnés par les professionnels de la lecture publique. Ils racontent des histoires aux enfants en jouant des codes du genre, maquillés et déguisés pour l'occasion.

Aux États-Unis, ce type d'animations remonte à 2015, au moins : l'autrice Michelle Tea et l'organisation à but non lucratif RADAR Productions ont proposé de premières heures du conte (« story time ») auprès des bibliothèques environnantes, et le concept a essaimé dans tout le pays. Aujourd'hui, des lectures impliquant des artistes drag sont aussi organisées en France.

Quel est l'intérêt concret de faire lire un ouvrage par un artiste drag ? Ces professionnels du spectacle portent avec eux un message important : « Les drag assument le choix de pouvoir être celui, celle ou ce que l'on veut. Mais ils apportent aussi une visibilité. Il est important pour les enfants de se voir représentés, mais tout aussi importants de découvrir et de faire l'expérience d'autres cultures », remarquait Alexis Hex, « drag witch » de Chicago, en 2018.

La présence de ces artistes et de leurs univers colorés, insolites, dans les bibliothèques provoque souvent un certain nombre de questionnements de la part des enfants et des adultes qui les accompagnent. La découverte de nouveaux modes d'expression participe globalement à l'ouverture d'esprit des uns et des autres.

« [L]'idée, avec les enfants, est de lire, de rigoler, de s'amuser et de se déguiser, dans une ambiance de contes de fées », nous décrivait Mathieu Guiral, drag queen et metteur en scène de la compagnie Broadway French, récemment intervenue à la bibliothèque de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. Soulignons en effet que, contrairement aux idées reçues, un spectacle drag n'est pas forcément lié à la sexualité, et les événements dans les lieux de lecture publique ne développent évidemment pas cet aspect.

Censurer livres et événements

Par confusion, crainte de l'autre ou pure et simple homophobie — quand bien même un performeur drag ne ferait pas forcément partie de la communauté LGBT —, les heures du conte des artistes drag suscitent bien souvent des réactions de rejet ou de violence.

À Lamballe, la récente heure du conte avait été précédée d'un mouvement de contestation porté par le parti politique VIA — La voie du peuple, de Jean-Frédéric Poisson et Christine Boutin. Les adhérents et militants de cette structure dénonçaient un événement « effaçant l’identité sexuée » des enfants, ou encore une propagande destinée à « déconstruire la filiation ».

Outre-Atlantique, l'opposition va plus loin encore. Braxton Mitchell, un représentant républicain de l'État du Montana, qui s'affiche sur Instagram fusil mitrailleur en main ou aux côtés d'un cerf abattu par ses soins, porte ainsi une proposition de loi pour prohiber les heures du conte drag dans les bibliothèques.

Soumis prochainement au vote de la Chambre des représentants de l'État, le texte interdit purement et simplement les « spectacles drag » dans les bibliothèques « qui reçoivent, sous quelque forme que ce soit, des financements de l'État ». Cette interdiction s'étendrait aussi aux établissements scolaires. En cas de manquement à la loi, une amende de 5000 $ s'appliquerait, ainsi que la suspension, pour une durée d'un an, du responsable concerné. Après récidive, ce dernier risque une révocation.

La proposition de Braxton Mitchell s'inscrit dans un plus vaste mouvement de contestation et de censure des ouvrages évoquant des personnages ou des thématiques LGBTQIA+ dans les bibliothèques scolaires ou publiques.

Des initiatives citoyennes, politiques et des législations, selon les États, poussent les professionnels de la lecture publique à retirer certains titres des collections, au prétexte qu'ils seraient trop violents, vulgaires, voire pornographiques, pour les jeunes lecteurs. Ces livres, sélectionnés pour leur intérêt littéraire, documentaire ou pédagogique, abordent généralement des événements difficiles, de l'agression sexuelle à l'homophobie, en passant par le racisme ou le sexisme.

Photographie : heure du conte dans une bibliothèque du comté de Multnomah, dans l'Oregon, en 2018 (illustration, Multnomah County Library, CC BY-NC-ND 2.0)