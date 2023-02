Éditions indépendantes : “Nous incarnons une mosaïque, pas un monolithe

ActuaLitté : Identité, économie, partenaires… le programme de cette première édition est riche. Mais pourquoi ces Assises ?

Dominique Tourte : Tout d’abord, une nécessité. Celle de porter plus haut et plus fort une voix unie, qui vienne de toutes les Régions et de leurs acteurs. Jusqu’alors, la diversité des associations reflétait notre pluralité en tant qu’éditeurs indépendants, sans parvenir à toucher assez efficacement les interlocuteurs.

Après deux années d’actions portées par la Fédération des Editions Indépendantes, ces journées d’échange représentent un point d’orgue. Elles affirmeront notre singularité.

Quels sont alors les messages que cette voix commune portera ?

Dominique Tourte : Partons de l’évidence : affirmer notre existence, tout simplement. À travers nos modèles extrêmement divers, nous représentons une réalité économique dans le paysage du livre. Avec des contraintes qui pèsent fortement : le sujet des tarifs postaux, pour ne pas le citer, a quelque chose du serpent de mer. Mais il faudra bien que l’on en sorte.

Ensuite, la Fédération est née lors de la traversée du désert que fut cette crise sanitaire. À l’époque, les pouvoirs publics ne nous entendaient pas et le SNE, interlocuteur privilégié, n’était en rien représentatif de notre métier. En somme, les éditions indépendantes se nichaient dans un point aveugle, exclues des échanges et des négociations. Il fallait réagir face à cet oubli.

La FEDEI est en effet toute jeune : quelles actions et quelles représentations souhaitez-vous ?

Dominique Tourte : À ce jour, nous ne disposons pas encore de services pour nos adhérents — accompagnement juridique, textes législatifs, veille informative, etc. — car nous n’en avons simplement pas les moyens. Nos ressources découlent des cotisations des associations adhérentes uniquement.

Avec une problématique particulière : l’absence d’organisme représentatif en Île-de-France provoquera un grand vide durant ces Assises. Quelques éditeurs, conscients de ce manque de représentativité ont décidé de prendre le problème à bras le corps et travaillent à construire une association pour éditeurs franciliens.

À ce jour, la FEDEI a besoin de grandir et pour ce faire, de grossir les rangs : de la sorte, uniquement, nous disposerons d’une masse critique.

À ce jour, quelles sont les avancées de la FEDEI ?

Dominique Tourte : Dès lors que nous avons réuni l’ensemble des structures nationales qui rassemblent les éditeurs de Régions, on nous a regardés autrement. Et cela a ouvert des portes, justement parce que nous avions cette dimension globale.

Cela passe désormais par des échanges avec le ministère de la Culture ainsi que des partenariats possibles avec la Sofia. Ou même sur la fronde menée, quand fut évoquée la fusion entre Editis et Hachette Livre. Nous avions alors entrepris des actions communes, que les évolutions du dossier ont stoppées. Ce qui ne nous empêche pas de rester attentifs.

D’autre part, le SNE a ouvert des chantiers où nous prenons part : ils ont favorisé notre présence pour certains échanges et discussions. Que la Fédération soit conviée lors de tour de table, c’est déjà une victoire.

Au terme de ces Assises, qu’attendez-vous ?

Dominique Tourte : Je formulerai, en ouverture, deux vœux. D’abord, que la considération à notre égard soit renforcée et légitimée de par le sérieux de l’événement que nous proposons. Ensuite, que ce mouvement engagé grandisse encore.

Il est crucial que nous affichions un sérieux qui n’est pas toujours attaché à la communauté des éditeurs que nous représentons. Et à ce titre, que les voix discordantes qui s’exprimeront lors de l’événement ne demeurent pas dans une opposition de principe. Que l’énergie des résistances se change en propositions qui serviront la cause de tous.

Pour présider un organisme composé d’une telle diversité d’éditeurs, faut-il un Anneau de pouvoir ?

Dominique Tourte : (rires) Alors, je n’ai aucune prétention à les diriger tous, bien au contraire : je suis à leur service. Ensuite, le message à instiller est celui d’une nécessité de l’union, à même de figurer ce regroupement, justement dans les spécificités de chacune et chacun.

Lors de nos premières rencontres avec les organisateurs du Festival du livre de Paris, nous avons conclu qu’ils méconnaissaient ce que nous sommes.

Ainsi, arriver à une définition plus lisible de ce que nous sommes importe : « indépendante » pour définir l’édition, est-ce là le bon terme ? Nous incarnons une mosaïque, pas un monolithe. Quel est le plus petit dénominateur commun à même d’exprimer nos singularités ? Voilà un aspect à cerner : que la perception devienne un portrait.

Et pour l’avenir, quels chantiers sont engagés ?

Dominique Tourte : Voilà plus de 20 ans qu’aucune étude sur l’édition indépendante n’a été produite. Nous comptons y remédier et produire de la littérature. Pour ce faire, construire un Observatoire à même de collecter des données et informations — sur le modèle de ce que le SLF a mis en œuvre.

À bien des égards, notre démarche s’inspire des origines du Syndicat de la librairie : nous suivons un chemin similaire, bien que nos professions diffèrent.

Ensuite, un groupe a été constitué pour élaborer une Charte, voire une labélisation des éditeurs : cela aboutira à ce qu’en librairie, nos œuvres soient identifiées comme telles. Et distinguées de cette manière.

Enfin, la FEDEI a été identifiée comme structure d’hébergement privilégiée pour le développement d’un audacieux projet. Il s’agit d’élaborer et coder un logiciel de gestion libre — dans le sens des licences autorisant utilisation, étude, modification et duplication par des tiers. En portant ce projet, nous ouvrons d’autres pistes de financement, comme le recours aux subventions au niveau européen.

Le développement a d’ailleurs débuté et nous espérons en présenter les résultats prochainement.

Partenaire de cet événement (programme à consulter ici), ActuaLitté proposera un suivi des rencontres, tables-rondes et études

