En 2022, l’édition italienne atteint 1,671 milliard €

Les données du marché du livre italien en 2022 ont été présentées le 27 janvier 2023, lors de la dernière journée du 40e Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Elles ont été réalisées par l’AIE (Associazione Italiana Editori) en collaboration avec Nielsen BookScan.

2022 en berne... relative

L’édition commerciale (trade) italienne comprend, selon le périmètre défini par l’AIE, les livres papier de fiction et de non-fiction vendus dans les circuits des librairies physiques, dans les boutiques en ligne et dans les grandes chaînes de distribution. Ce segment a réalisé 1,671 milliard d’euros de ventes, en légère baisse par rapport à l’année précédente (-2,3 % en valeur et -2,4 % en exemplaires), mais toujours en nette augmentation par rapport à 2019, l’année qui précède la pandémie de Covid-19 (+13,1 % en valeur et +13,3 % en exemplaires).

Cette valeur correspond donc aux seuls livres imprimés, mais elle passe à 1,775 milliard d’euros (-2,5 % par rapport à 2021) si l’on prend également en compte les livres audio et les livres numériques. Les livres audio, en particulier, passent de 24 millions d’euros en 2021 à 25 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 4,2 %. Au contraire, le marché des livres numériques baisse, passant de 86 millions d’euros à 79 millions d’euros, avec une diminution de 8 %.

L’Italie, sixième marché éditorial au monde

Par ailleurs, les exemplaires vendus dans le segment trade sont 112,6 millions. Cela signifie qu’en 2022 les Italiens ont acheté 13 millions de livres de plus qu’en 2019. Cependant, par rapport à 2021, la production a diminué (76 575, -10,5 %), mais elle est en hausse de 3,8 % par rapport à 2019. En 2022, les livres numériques publiés ont également diminué (35 200, -28,6 %).

La situation est globalement stable et révèle une industrie assez solide. Après les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, l’édition italienne est en effet la sixième au monde. Par ailleurs, la France est le pays européen qui a connu une évolution du marché la plus proche de l'Italie, avec une forte croissance en 2021 suivie d’une baisse en 2022. Aussi, l’Allemagne enregistre une baisse de 2,1 % en 2022, alors que l’Espagne est le seul grand pays à enregistrer une croissance considérable (+5,5 %) en 2022.

Les indépendants dans la tourmente

Cependant, le président de l’AIE et de la Fédération des éditeurs européens (FEP), Ricardo Franco Levi a souligné que les défis sont nombreux pour le secteur éditorial italien : « Face à une inflation à deux chiffres qui pèse sur le budget des familles, les éditeurs ont maintenu les prix. Mais la hausse des coûts du papier et de l’énergie réduit drastiquement les marges, mettant en crise les opérateurs les plus fragiles de la chaîne du livre, comme les petits éditeurs et les librairies indépendantes. »

Et Ricardo Levi tient à faire appel à une intervention de la part de l’Etat : « Ce sont des problèmes qui doivent être abordés maintenant que le gouvernement et le Parlement s’apprêtent à discuter d’une nouvelle loi sur le système du livre ».

Renaissance de librairies physiques

En ce qui concerne les circuits de vente, les librairies physiques constituent le premier canal d’achat. Leur part de marché a augmenté à 53,2 %. Elles sont suivies par les boutiques en ligne (42,2 %) tandis que la grande distribution chute à 4,6 %.

Après les difficultés des années de la pandémie, les librairies physiques poursuivent donc leur redressement et clôturent l’année avec 889 millions d’euros de ventes, en hausse de 1 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance touche principalement les librairies de chaînes dans les villes, les gares et les aéroports.

L’essor du fonds et de la fiction

Les 100 titres les plus vendus ne représentent que 8,1 % du marché total en valeur et 7,1 % en termes d’exemplaires, ce qui révèle une importance croissante du fonds. Par rapport à 2019, le fonds augmente en effet de 18 %, les nouveautés de 8 %. En excluant les quatre premières semaines de l’année et la période estivale, les cent premiers titres se sont toujours moins vendus en 2022 qu’en 2021.

Par ailleurs le livre le plus vendu en 2022 a en effet été publié en 2021 (Fabbricante di Lacrime, E. Doom, Salani) et, plus généralement, dans le top 10, on trouve également un titre de 2019 (La canzone di Achille, M. Miller, Marsilio) et un de début 2020 (Finché il caffè è caldo, T. Kawaguchi, Garzanti).

Les secteurs éditoriaux, enfin, présentent des niveaux de croissance très inégaux : on remarque une forte croissance de l’ensemble de la fiction (BD +8,6 %, fiction étrangère +7 %, fiction italienne +4,9 %) et une baisse significative de la non-fiction générale (-8,6 %) et professionnelle (-12,3 %).

Parmi les livres qui ont eu le plus de succès au cours de l’année par rapport à 2021 on retrouve, par exemple, les romans d’amour italiens (+194 %), la chick lit italienne (+184 %), les bandes dessinées pour les 10-13 ans (+64 %) ainsi que les romans d’amour étrangers (+49 %) et les guides touristiques (+48 %).

Voici enfin la liste des meilleures ventes en Italie en 2022 :

1. Fabbricante di Lacrime, E. Doom, Magazzini Salani (maggio 2021)

2. Il caso Alaska Sanders, J. Dicker, La Nave di Teseo (maggio 2022)

3. It ends with us, C. Hoover, Sperling & Kupfer (marzo 2022)

4. Violeta, I. Allende, Feltrinelli (febbraio 2022)

5. Rancore, G. Carofiglio, Mondadori (marzo 2022)

6. La canzone di Achille, M. Miller, Marsilio (gennaio 2019)

7. Le ossa parlano, A. Manzini, Sellerio (gennaio 2022)

8. Mussolini il capobanda, A. Cazzullo, Mondadori (settembre 2022)

9. Il rosmarino non capisce l’inverno, M. Bussola, Einaudi (giugno 2022)

10. Finché il caffè è caldo, T. Kawaguchi, Garzanti (marzo 2020)

L'étude complète est disponible ci après, en consultation et/ou téléchargement (anglais) :

Crédits photo : Librairie Feltrinelli, gare de Rome - ActuaLitté, CC BY SA 2.0