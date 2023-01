Fabbricante di lacrime et l’explosion de #bookTok en Italie

Après avoir été initialement auto-publié sur Wattpad et Amazon, Fabbricante di lacrime est sorti en mai 2021 chez l'éditeur Magazzini Salani (qui fait partie du Groupe Gems), avec l'ajout d'un chapitre et quelques modifications par rapport à l’édition originelle.

Son succès est probablement lié au monde des jeunes générations et du #bookTok, comme le commente Marco Figini, directeur éditorial de Magazzini Salani, auprès de Il Libraio :

« Ce résultat extraordinaire a été obtenu par une jeune autrice débutante et représente une preuve tangible de la grande vitalité du monde du livre. Le classement des meilleures ventes récompense la capacité des nouvelles générations à faire fleurir le bouche-à-oreille le plus authentique sous de nouvelles formes. »

Il ajoute :

« Nous sommes également fiers que, comme l'année dernière, le roman le plus vendu de l'année soit italien, et qu'à partir de là, il puisse être découvert et aimé dans le monde entier. »

Le roman est en passe d’être traduit dans les principaux pays du monde, de l'Europe à l’Extrême-Orient.

« Des livres bons et des livres moins bons... »

Cependant, un succès de cette ampleur ne peut s'expliquer uniquement par l'accueil qu'en font les jeunes lecteurs. Gianluca Mazzitelli, directeur général d'Adriano Salani Editore a déclaré à Il Libraio : « Cette année, Erin Doom a su captiver les lecteurs italiens comme personne d'autre. L'ampleur du succès et des ventes exprime un intérêt qui a transcendé les âges, embrassant jeunes et moins jeunes. »

La démonstration, à ses yeux, de ce que Salani a « longtemps soutenu et que Luigi Spagnol (éditeur du groupe Gems, décédé en 2020, NDR) aimait répéter : il n'y a pas de livres pour enfants et pour adultes, mais seulement des livres bons et des livres moins bons ».

Entre romance et Youg Adult

Le chemin qui a mené à la publication de ce livre montre à quel point les plateformes sont aujourd'hui importantes pour les écrivains. Elles leur permettent de faire connaître leurs histoires, qui deviennent ainsi accessibles à une communauté de plus en plus passionnée et fidèle.

Erin Doom – c’est le pseudonyme assumé par l'autrice du roman – a en effet commencé à écrire de la fiction en 2017, peu après avoir commencé l'université. Elle a immédiatement publié ses écrits sur Wattpad qui est une plateforme en ligne pour l'auto-publication d'histoires. Ce site est très populaire depuis une décennie.

Anna Todd, l'autrice de la série After (publié par Hugo en France) qui est devenue un best-seller international entre 2014 et 2015, a été la première à y connaître un grand succès. Sous le pseudonyme de DreamsEater, Erin Doom a commencé à publier Nel modo in cui cade la neve, le premier roman qu'elle a écrit et le deuxième publié par Magazzini Salani (nous y reviendrons plus tard).

Les deux romans sont à l'intersection de genres très populaires sur Wattpad : la romance et le genre plutôt hybride du Young Adult. De plus, Fabbricante di lacrime et Nel modo in cui cade la neve présentent une narration assez similaire : tous deux se déroulent aux États-Unis et mettent en scène des orphelines aux histoires d'amour compliquées.

De Wattpad à l’édition traditionnelle

Comme nous l'avons déjà mentionné, Fabbricante di lacrime a été publié initialement sur Wattpad et a accumulé au fil du temps 1,5 million de vues. Pour cette raison, Erin Doom a décidé de l'auto-publier dans son intégralité sur Amazon. Comme le rapporte Il Post, elle a demandé à une rédactrice indépendante de relire le texte contre rémunération. Puis en décembre 2020, elle l'a mis à disposition sur le site de commerce électronique. Le livre a rapidement figuré en tête de la liste des best-sellers d'Amazon et a ainsi été remarqué par l'éditeur actuel.

En janvier 2022, environ six mois après la publication du premier livre, sort également Nel modo in cui cade la neve. Plus de 150.000 exemplaires ont été vendus en moins d'un an. En juin 2022, les droits cinématographiques de Fabbricante di lacrime sont acquis par Colorado Film, la société de production cinématographique fondée par Maurizio Totti, Gabriele Salvatores et Diego Abatantuono.

Le choix de l’anonymat

Quant à Erin Doom, on sait très peu de choses sur elle : elle est originaire d’Émilie-Romane, diplômée en droit en 2021, elle a moins de 30 ans et s'appelle Matilde.

Le choix de l'anonymat d'Erin Doom a été comparé à celui d'Elena Ferrante, qui publie des livres depuis 1992 sans rendre public son véritable nom. L'autrice tient à sa vie privée : seuls ses éditeurs, sa famille proche et quelques amis savent qui est Erin Doom. Toutefois, contrairement à Elena Ferrante, elle s'est montrée ouverte à l'idée de se faire connaître davantage de ses lecteurs, tôt ou tard, et accepte également d'être interviewée par téléphone.

Quant à son pseudonyme, elle explique avoir choisi Erin, parce que c’est « nom d'origine irlandaise lié à la nature et à la liberté ». Doom, en revanche, est un terme anglais qui se traduit par “destin” – un trait commun à tous ses personnages, liés par un avenir qui les unit.

Un classement de meilleures ventes inédit

Le cas de Fabbricante di lacrime peut être considéré comme emblématique du fait que TikTok prend également beaucoup de poids en Italie en termes de promotion et de succès de certains titres. Preuve en est : le classement des livres italiens les plus vendus en 2022, réalisé par l’AIE (Associazione Italiana Editori) dans lequel figurent pas moins de cinq ouvrages très populaires sur le réseau social chinois.

Par ailleurs, parmi les segments qui ont enregistré les meilleures performances en 2022 figurent les romans d'amour écrits par des Italiens (plus 231 %) et les romans italiens de chick lit (92 %), selon les données de l’AIE. Voilà qui recoupe les informations sur le classement des livres les plus vendus en Italie en 2022 : les deux romans d'Erin Doom occupent la première et huitième position.

En neuvième place, se glisse un roman d’une autrice italienne, signant également avec un pseudo anglais : le premier volume de la série rose Kiss me like you love me, Let the game begin, de Kira Shell.

L’explosion du phénomène #booktok en Italie

Le troisième livre du classement : It ends with us de l'Américaine Colleen Hoover, est également un roman d'amour et est très populaire sur TikTok. Il a été publié en 2016 aux États-Unis, mais ces deux dernières années, il est redevenu très populaire grâce au réseau social chinois : 768.700 exemplaires du roman ont été vendus en 2021. En Italie, l'éditeur Sperling & Kupfer a choisi de ne pas traduire le titre, en raison de la familiarité des utilisateurs de TikTok avec le titre anglais.

La canzone di Achille de Madeline Miller qui est une réécriture romantique d'une partie de l’Iliade, publié aux États-Unis en 2011 et disponible en France en poche chez Pocket, connaît également un regain de popularité à échelle internationale. En effet, depuis quelques années, toujours grâce à TikTok, ce roman est très populaire. En 2022 (environ dix ans après sa publication en Italie, par Sonzogno, en 2013), il était le septième livre le plus vendu en Italie.

Dans une interview accordée au Giornale della Libreria , Fabio Ferlin, responsable du marketing et des ventes de Marsilio et Sonzogno, a souligné que TikTok est une « plateforme peu contrôlée et incontrôlable, où les actions et les réactions, et donc aussi le bouche à oreille, ont lieu dans une communauté cohésive et définie ». Comme on vient de le voir, elle a un impact de plus en plus important sur la vente de livres en Italie.

« Une deuxième chance pour les livres »

Ce phénomène s'est décuplé pendant le premier et le deuxième confinement, qui ont amené davantage de personnes à lire puis à discuter sur les réseaux sociaux de leurs lectures. Durant cette période, le temps quotidien de connexion aux réseaux sociaux a également particulièrement augmenté.

Comme le souligne Stefano Mauri, vice-président et directeur général de Messaggerie Italiane mais aussi, président et directeur général du groupe d'édition Mauri Spagnol, Tiktok est désormais un outil permettant de donner une seconde vie aux livres ainsi qu’une opportunité pour les éditeurs. « Aujourd'hui, à tout moment après la publication, une deuxième opportunité en termes d’attention et donc de vente peut intéresser un livre (...) », affirme-t-il.

« Auparavant, une nouvelle chance n'arrivait que lorsqu'une histoire était transformée en une production hollywoodienne. Aujourd'hui, un créateur de contenu adolescent peut faire d'un titre un succès par lui-même, sur TikTok. Et cela peut arriver à n'importe quel moment du cycle de vie du livre. »