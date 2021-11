Pénurie et coûts du papier : les éditeurs italiens demandent au gouvernement d'intervenir

« Aujourd’hui, la demande de livres est en plein essor. Cependant, nous ne pouvons ignorer le risque que cette opportunité ne soit pas pleinement saisie par l’industrie du livre en raison de l’augmentation considérable du prix du papier et de la disponibilité des approvisionnements », a affirmé le Ricardo Franco Levi dans un communiqué le 29 octobre 2021.

Voici donc les premières déclarations de l’Association des éditeurs italiens, qui sont préoccupés par rapport à la crise du papier qui affecte le secteur de l’édition au niveau planétaire.

La situation s’aggrave…

Quelques jours plus tard, le 9 novembre 2021, le président a reformulé et précisé dans une autre communication : « Au cours des six derniers mois, face à une demande croissante de livres dans le pays, le secteur de l’édition a été et est toujours confronté à des criticités dans l’approvisionnement en papier — et plus généralement de tout ce qui est lié à l’impression de livres, comme le coût de l’encre, du transport, de l’énergie — qui risquent de porter atteinte à l’équilibre économique des maisons d’édition et, dans certains cas, de rendre impossible l’impression et la vente de nouveaux livres et de toute réimpression en librairie. »

« C’est pourquoi nous demandons au Parlement et au gouvernement d’envisager la possibilité de rétablir le crédit d’impôt pour l’achat de papier destiné à la production de livres », a-t-il conclu.

Dans le passé, les éditeurs de livres ont en effet bénéficié d’un crédit d’impôt pour l’achat de papier (art. 4, paragraphes 181-186, L. 350/2003). « Récemment, cette mesure a été réactivée, pour 2020 et 2021 (…), mais en excluant les éditeurs de livres », rappelle encore Levi. « Il serait important, en cette période difficile, de réactiver la mesure avec un outil similaire. »

Les chiffres des augmentations

Par rapport aux années précédentes, les délais de livraison s’allongent : les éditeurs ne sont pas en mesure de planifier les tirages et les éventuelles réimpressions pour répondre à la demande de chaque livre, qui est difficile à prévoir en avance sans disposer de données précises, comme les chiffres de vente des librairies.

Selon le Giornale della Libreria, l’augmentation d’une année sur l’autre peut être estimée à plus de 20 % pour le papier non couché et jusqu’à 50 % pour les papiers les plus précieux, comme les papiers couchés. En Italie, 192 millions de volumes ont été imprimés en 2019 (données Istat, rapporté par Il Giornale della Libreria). La consommation de papier pour l’impression de livres est estimée à 96.000 tonnes par an (source : Assocarta), rappelle encore Il Giornale della Libreria.

« Pour la pâte à papier, il y a eu un pic dans l’augmentation des coûts de 70 % par rapport à la fin de 2020 » rappelle enfin l’éditeur Roberto Cicala, fondateur des éditions Interlinea, interrogé par La Stampa.

Les conséquences

Comme le rappelle encore l’AIE, l’incertitude actuelle – quant au niveau des prix et à la disponibilité des fournitures – conduit certains imprimeurs et éditeurs à réserver des fournitures de papier sans connaître le prix auquel ils seront payés. En outre, tout besoin de papier pour la réimpression de livres dont les ventes sont beaucoup plus élevées que prévu pourrait ne pas être satisfait à temps.

La situation est particulièrement difficile pour certains petits éditeurs, qui peuvent être coupés du marché en raison du manque de papier pour lancer leurs nouveautés.

Le témoignage d’un petit éditeur : Interlinea

Roberto Cicala, cofondateur en 1991 de la maison d’édition Interlinea à Novara, explique à La Stampa ce qui se passe en Italie pour les maisons de petite taille : « Pour une maison d’édition comme Interlinea, cela [l’augmentation des prix, NDR] signifie sélectionner plus de titres, risquer de ne pas pouvoir réimprimer à Noël si un titre est un succès immédiat et réduire les revenus déjà peu élevés en maintenant le prix de couverture des années précédentes. »

Roberto Cicala résume ensuite ainsi la genèse de la crise : « Après le pic de la crise entre fin septembre et début octobre, la situation est toujours critique, mais avec une gestion durable. En fait, la production et la logistique ont eu du mal à suivre le redémarrage, notamment en raison de la pénurie d’énergie dont dépendent les usines, ainsi que des réductions des heures de travail et du personnel pendant la pandémie. Malheureusement, le coût des matières premières va bientôt augmenter et pas qu’un peu. »

Le prix de vente n’augmente pas

Nous pourrions nous demander si cette augmentation va provoquer celle du prix de vente : « La perception populaire du produit culturel en Italie semble ne pas accepter une augmentation, même si les livres ont le même coût depuis presque quinze ans », explique Cicala.

On pourrait aussi penser que cette situation favoriserait les livres numériques. Cependant, les éditeurs comme Cicala ne sont pas convaincus : « La numérisation de l’édition (…) ne remplacera guère le livre papier. Il y aura peut-être une coexistence (…). »

La confirmation des mesures pour la filière

Face à cette crise, le gouvernement essaie au moins de renouveler les dispositions qui ont été mises en place pour favoriser le livre et la lecture.

En effet l’Association des éditeurs italiens et l’Association des libraires italiens ont accueilli favorablement la loi budgétaire présentée par le gouvernement. La confirmation des 30 millions de financements aux bibliothèques pour les achats de livres en librairie et la confirmation de la 18App, le Pass Culture italien, ont été salués dans deux communiqués de presse rapportés par Il Libraio. La 18App, de plus, deviendra à partir de 2022 une mesure structurelle, qui sera automatiquement renouvelée chaque année.

« En tant qu’association des éditeurs italiens, nous sommes satisfaits que l’importance de l’industrie de la culture et de l’édition en particulier pour le développement économique et social du pays ait été reconnue dans la loi présentée par le gouvernement », a déclaré en effet Ricardo Franco Levi.

Le président de l’Association des libraires italiens (ALI), Paolo Ambrosini, a également montré son approbation : « La loi budgétaire du ministre Franceschini contient d’excellents signaux pour les librairies : confirmation et stabilisation de la 18App, confirmation pour 2022 et 2023 du fonds pour les bibliothèques, et augmentation sur deux ans de 10 millions pour le crédit d’impôt pour les librairies. Toutes ces mesures (…) confirment que pour le ministre, les librairies font partie du projet culturel plus large du pays. »

crédits photo : Srdjan Ivankovic/ Unsplash