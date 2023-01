Allemagne : l'édition appelle à un “Plan national pour la lecture

La Fondation Robert Bosch a dévoilé, ce mercredi 18 janvier, son baromètre annuel de l’école allemande, particulièrement suivi par les professionnels du secteur. L’état des lieux n’est guère reluisant : 67 % des directeurs et directrices se disent très inquiets du recrutement des enseignants, un chiffre qui monte à 80 % dans la catégorie des établissements où sont scolarisés des élèves en « situation sociale difficile », dont l’allemand n’est pas la langue natale ou atteints par des handicaps aux conséquences importantes sur l’apprentissage.

Prenant acte des constats alarmistes du baromètre, la Fédération des libraires et des éditeurs allemands et Stiftung Lesen — fondation tournée vers la lecture — appellent à la coopération nationale pour améliorer la situation du système scolaire et son efficacité.

« Nous devons commencer une réflexion commune et holistique », souligne Jörg F. Maas, directeur général de Stiftung Lesen, dans un communiqué. « La lecture est le début de notre parcours éducatif, et trop d’enfants et d’adolescents en sont aujourd’hui privés. »

La Fédération des libraires et des éditeurs allemands expose peu ou prou la même position, avec un intérêt un peu plus commercial évident dans la démarche. « Les déficits d’apprentissage se creusent et la tendance en matière de littératie est à la baisse : tout ceci est alarmant. Nous avons un besoin urgent d’action. Parallèlement, il parait certain que des mesures isolées ne changeront pas la donne. Les professionnels de l’éducation et les responsables politiques doivent combiner les efforts en une stratégie nationale », préconise Peter Kraus vom Cleff, directeur général.

Les deux organismes proposent un « Plan national pour la lecture », dont ils ne précisent toutefois pas les contours.

Un marché du livre à la baisse

Une action d’envergure nationale pour la lecture et le livre aurait l’avantage, pour le secteur de l’édition, d’apporter une dynamique nouvelle à un marché dont la tendance est elle aussi à la baisse.

Le nombre d’exemplaires vendus en Allemagne a baissé de 3 % en 2022, avec un chiffre d’affaires en recul de 2,1 % par rapport à 2021. Notons toutefois que cette dernière année de référence avait été particulièrement forte, comme dans d’autres pays, après les difficultés liées aux confinements sanitaires de 2020 : la croissance était alors de 3,5 %. Quoi qu’il en soit, la comparaison avec 2019 peut déprimer un peu plus encore : la chute des ventes atteint 4,6 % par rapport aux 11 premiers mois de l’année prépandémie...

Le secteur ne se prépare pas à de meilleures nouvelles pour 2023, avec « des niveaux de consommation historiquement bas », rappelle Karin Schmidt-Friderichs, à la tête de la Fédération des libraires et des éditeurs. L’inflation des prix des livres, par ailleurs, atteint 4,9 %, en raison des coûts croissants des matériaux et de l’énergie.

Pour mettre un peu de baume au cœur, il semblerait que les 12-19 ans, d’après une étude de l’institut Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, consacrent autant de temps à la lecture qu’avant la pandémie, soit 53 minutes par jour, niveau similaire à 2019. Mais ils ne lisent pas plus non plus : ce n’est qu’en 2020, au plus fort de la crise sanitaire et des confinements, que ce total a significativement augmenté pour atteindre 74 minutes.

Avant même la publication des résultats du baromètre de la Fondation Robert Bosch, Peter Kraus vom Cleff se lamentait auprès du Westfalen-Blatt : « En Allemagne, nous comptons près de 6 millions de personnes qui sont pratiquement illettrées. Cela me désole. » Autant de lecteurs et lectrices potentiels ?

Photographie : illustration, Eugene Kim, CC BY 2.0

