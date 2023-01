Condamné à mort en Arabie saoudite, à cause de Twitter et Whatsapp

L’arrestation de l’enseignant fut vivement critiquée : la procédure relevait d’une évidente répression contre toute forme de dissidence dans le royaume. Éminent professeur de droit, il aura utilisé Twitter et Whatsapp pour partager des informations hostiles à la politique interne. Awad Al-Qarni, aujourd’hui âgé de 65 ans, est présenté dans les médias comme un dangereux polémiste et prédicateur — rappelons que les médias sont contrôlés par l’État.

Investisseur habile, mortel censeur

En outre, comme le démontrent les documents que son fils Nasser a exposés, la criminalisation des réseaux sociaux a grimpé en flèche ces dernières années. Et ce, alors que les fonds d’investissement, celui souverain et celui public, ont augmenté mutuellement leurs prises de participation dans les outils de Meta (Facebook, Instagram ou… Whatsapp) aussi bien que Twitter ou même Disney, Netflix et d’autres.

De fait, le royaume cherche à afficher, sur la scène internationale, une image d’investisseur très porté sur les technologies, les infrastructures modernes aussi bien que le sport et le divertissement. Difficile à concilier avec l’idée que se servir d’une application de micro-blogging conduise à une condamnation à mort.

Pour ajouter au marasme, la justice vient de condamner l’enseignant à mort, précise-t-il. Lui-même a fui l’Arabie saoudite en 2022 : résidant au Royaume-Uni, il réclame un asile politique, avec quelques arguments, en regard de ce que son père endure.

À LIRE: Arabie Saoudite : deux contributeurs de Wikipédia condamnés

Les chefs d’accusation font état de ce que son père est reconnu coupable, pour l’avoir avoué, d’avoir un compte Twitter. Mais pire encore, « de l’avoir utilisé en toute occasion, pour exprimer ses opinions ». Oups... Les documents pointent également sa participation à des conversations collective sur la messagerie cryptée, précise le Guardian. Dans une vidéo, il aurait d’ailleurs fait l’éloge des Frères musulmans.

Répression accrue : la crise saoudienne

L’arrestation de 2017 ne visait pas que l’universitaire : Riyad menait à l’époque une véritable chasse aux sorcières contre les journalistes, hommes d’affaires et bien d’autres profils, susceptibles de nuire à l’image du pays. Les aveux obtenus laissent planer de nombreux doutes : les interrogatoires dans les geôles saoudiennes ne sont pas réputés pour leur respect des droits humains. Mauvais traitements, sévices et tortures y sont régulièrement dénoncés par les associations et groupes de défense.

Cette vague de répression s’est intensifiée depuis l’accès au pouvoir du Prince héritier — bien que les responsables assurent aujourd’hui ne compter aucun prisonnier politique. Et en dépit des engagements répétés, pour réduire les peines de mort, ces dernières ont augmenté de même que le nombre d’exécutions. En 2022, 147 personnes ont trouvé la mort, sous couvert de peine juridique — dont 81 exécutées en une seule journée, assure l’Organisation européenne saoudienne des droits de l’homme.

Le groupe, basé en Allemagne, assure que 61 personnes étaient encore menacées en décembre. Un chiffre qui serait d’ailleurs nettement plus important. Nasser, en octobre dernier, implorait pour une sortie de crise. « Nous avons épuisé tous les recours en Arabie saoudite, pour libérer mon père et que s’achève l’oppression dont il est victime. Mais en vain. » Et d’ajouter : « Hélas, mon pays échoue : non seulement en matière de Droits de l’homme, mais dans tous les domaines : social, économique et politique. »

TRIBUNE: Écrire contre la haine et l'intolérance, l’injustice et la barbarie

À cette heure, le jugement définitif du tribunal n’a pas encore été rendu. Le gouvernent Saoudien, sollicité par le Guardian, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le pays a compté parmi les exposants du Salon du livre de Paris quand ce dernier avait plus d’enjeux à faire rentrer de l’argent qu’à affirmer son respect de la liberté d’expression ou en dénoncer les États liberticides. À l’approche de la nouvelle édition du Festival du Livre de Paris, beaucoup redoutent le retour de cet opérateur, pourtant très décrié lors de l’ultime édition Porte de Versailles, en 2019.

Et dont les organisateurs avaient promis de se débarrasser l'an passé, pour l'édition au Grand Palais éphémère. Promesse tenue en 2022... quid de 2023 ?

Crédits illustration : Islam Times

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020