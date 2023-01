Cette immense librairie en ligne a débuté avec des livres en vrac dans un entrepôt

Acheter des livres d’occasion est devenu un acte militant pour éviter le gaspillage et réduire notre empreinte carbone. Et ceci concerne aussi bien les grandes œuvres littéraires, les biographies, les livres de cuisine et de jardinage, les livres pour enfants et tant d’autres domaines.

Le livre, dénominateur commun

Créée en 2009 pour gérer les dons de livres entassés en vrac dans un entrepôt, avec une présence en ligne depuis 2014 et un nouveau site depuis 2018, la librairie en ligne vend environ mille livres par semaine. Les frais de port sont gratuits pour tout achat de plus de 40 dollars.

Basée à Kensington, dans la proche banlieue de Melbourne, une équipe de volontaires assure la réception des dons sous la houlette de Greg Simpson, le manager de la librairie. Greg est là depuis pratiquement les débuts de la librairie. Il a piloté les débuts de la vente en ligne et son évolution au fil des ans pour en faire un outil qui suscite maintenant l’admiration des professionnels du livre.

Après la réception des dons suivent le tri des livres (environ 10 % passent la barre des livres commercialisables), leur nettoyage, leur catalogage en ligne avec résumé et leur rangement sur les étagères, ainsi que la préparation des commandes et l’empaquetage pour les clients. Le traitement des commandes est rapide, le lendemain de leur réception si possible, et les colis de livres partent quotidiennement dans tout le pays.

Douze à quinze volontaires sont présents chaque jour, sur une équipe d’une centaine de volontaires – tous avec un profil très différent. Pour Gueza, arrivée d’Italie, travailler au milieu des livres est le paradis et l’ambiance chaleureuse de l’équipe l'enthousiasme. Richard, retraité, s'occupe des ouvrages rares et précieux après avoir lui-même acheté de très nombreux livres au cours de sa vie. Jonathan a à cœur de servir sa communauté en travaillant à la librairie.

Les dons de livres peuvent être déposés dans tout magasin BSL (Brotherhood of St Laurence) : on en recense 25 répartis dans la région de Melbourne. Ils proposent non seulement des vêtements d’occasion, de la vaisselle et de nombreux autres objets du quotidien. Brotherhood Books vient chercher les dons de livres une fois par semaine. Inutile de déposer un exemplaire de The Da Vinci Code ou Fifty Shades of Grey, qui ne se vendent pas et partent immédiatement au recyclage papier.

En revanche, il est important de toujours conserver la jaquette de couverture du livre. Sans jaquette, un livre perd 90 % de sa valeur.

La totalité des revenus va à BSL (Brotherhood of St Laurence), un organisme fondé en 1930 pour lutter contre la pauvreté en Australie et engagé en faveur d'une véritable justice pour les plus démunis. BSL a ainsi déployé des programmes et des services pour les personnes désavantagées : formation, emploi ou encore aide aux personnes âgées et handicapées. Enfin, elle dispose d'une branche recherche en lien avec l’Université de Melbourne qui développe des solutions sociales, avec une approche sur le long terme.

Des livres rares et précieux

Mais l'enchantement des bibliophiles tient à ces livres rares et précieux, que plébiscitent tout autant les collectionneurs. S'est, par exemple, vendu en 2019 le fameux livre de cuisine de Salvador Dali, Les Dîners de Gala, publié en 1975.

Une belle histoire est le don en 2018 d’un livre rare, The Man with the Golden Gun (L’homme au pistolet d’or), le dernier roman de James Bond par Ian Fleming, publié en 1965 après le décès de l’auteur. Une impression limitée à 800 exemplaires (sur les 82.000 exemplaires de la première édition) offre un pistolet en relief doré embossé sur la couverture.

Un tel exemplaire est trouvé par un volontaire sous sa jaquette de couverture. Suite à l’assurance que ce livre fait vraiment partie de l’édition limitée à 800 exemplaires (parce qu’il existe aussi des copies, donc des faux), cette découverte inopinée fait la une de la presse locale et le livre est vendu plusieurs milliers de dollars australiens.

Des découvertes et des trésors

L’année précédente, en 2017, The First Book of Judgements, un livre recensant les résultats des affaires judiciaires de Londres avant 1655 et imprimé par Thomas Roycroft à Londres en 1655, est vendu pour 1.750 dollars australiens deux heures après la mise en ligne de sa fiche dans le catalogue en ligne de la librairie. Il s’agit à ce jour du livre le plus ancien remis à la librairie par un donateur anonyme, enveloppé dans un bout de carton, en même temps que d’autres livres. Le donateur avait-il conscience de la valeur de ce livre ?

Rien n’est moins sûr.

Un livre pour enfants datant de 1935 fait le bonheur d’un acheteur en 2015. Avec l’aide de sa femme, il recherche précisément The Children’s Treasure House, une série de livres illustrés qui inclut des contes de Rudyard Kipling, d’Alfred Noyes et d’autres auteurs classiques. Ce livre a une signification particulière pour lui. Un exemplaire lui a été donné par son père lorsqu’il avait six ans, peu avant le décès de celui-ci. Devenu lui-même collectionneur de livres pour enfants, il importait à l’acheteur de retrouver ce livre et de l’inclure dans sa propre collection.

L’année précédente, il y eut aussi un ouvrage en deux volumes de Douglas Mawson, reliés en cuir et datant de 1914, vendu pour 950 dollars australiens. Géoscientifique australien de renom, Douglas Mawson conduit la première exploration antarctique menée par une équipe australasienne. L’Australasie comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs îles de l’Océan Pacifique.

Le catalogue en ligne de Brotherhood Books.

Crédit photo : Greg Simpson dans l’entrepôt de Brotherhood Books. © Greg Simpson