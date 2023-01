Auteure, éditrice : Lalao-Elina Razanadriaka défend la lecture à Madagascar

Tout sourire et portant un sac à dos chargé de livres, ce petit bout de femme à la peau brune arborait un chemisier rose vif lorsque je l’ai vue arriver. Nous ne nous étions rencontrées qu’une seule fois, au Salon international de l’édition et du livre à Rabat (Maroc), où elle exposait sur l’espace dédié à l’invité d’honneur : la littérature africaine.

ActuaLitté : Elina, qu’est-ce qui vous a motivé à créer votre maison d’édition ?

Lalao-Elina Razanadriaka : À l’approche de la retraite, je ne me voyais pas arrêter ce qui a piloté une partie de ma vie : encourager et faciliter l’accès à la lecture, notamment pour les plus jeunes. Pendant pas mal d’années, j’ai travaillé à la Bibliothèque nationale de Madagascar comme chargée de Promotion du livre et de la lecture. Puis Claude Rabenoro m’a lentement embarquée dans l’aventure des éditions Tsipika, après m’avoir inscrite à une formation sur l’édition de livre pour enfants. J’y ai tout appris à ses côtés.

Au fur et à mesure. Je me suis formée, comme beaucoup de collègues éditeurs d’Afrique, au CAFED à Tunis. Cela remonte à novembre 2008. D’ailleurs, je déplore que cette structure, la seule dans son genre en Afrique, ait fermé sans que rien ne la remplace.

Aujourd’hui, les éditeurs et libraires d’Afrique ont si peu de possibilités de se former sur leur continent. Lorsque Claude Rabenoro a quitté notre monde, j’ai senti un grand vide professionnel à mes côtés. Et je me suis dit qu’il était temps de voler de mes propres ailes. Qu’il aurait probablement aimé me voir accomplir cela. Alors je me suis lancée comme éditrice à mon compte.

D’ailleurs, simple curiosité, que signifie Mpariaka Boky ?

Lalao-Elina Razanadriaka (avec un grand sourire plein de complicité) : Littéralement, ça veut dire les livres qui s’éparpillent, qui se répandent. Pour moi, ce nom colle à ma mission de promouvoir le livre et la lecture partout.

Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de votre premier livre ?

Lalao-Elina Razanadriaka : Mon histoire ! Tita et les livres est une histoire vraie. Je l’ai écrite comme je la vivais. C’est le récit de ma nièce à qui j’apportais régulièrement des livres. Et qui, petit à petit, s’est prise d’affection pour la lecture et les bibliothèques. Cet album pour enfants, initialement publié en 2009 en malgache et devenu bilingue en 2011, est universel et porte des valeurs fortes de bienveillance, d’éducation et de transmission.

Il a été réédité plusieurs fois. Cette première expérience d’écriture m’a encouragée à continuer. Et c’est dans le domaine de la jeunesse que je me retrouve pleinement moi-même dans mon écriture. J’écris en malgache et bien que francophone, je fais souvent traduire mes textes pour m’assurer que la syntaxe sera impeccable.

Quel est votre plus beau souvenir d’auteure ?

Lalao-Elina Razanadriaka : Je ne sais pas si c’est le plus beau mais c’est résolument l’un des plus marquants. En 2011, l’Association La Réunion des Livres m’a invitée au Salon du livre jeunesse de Montreuil. C’était un grand événement pour moi. D’abord j’avais le sentiment que les îles de l’océan Indien se reliaient, et pour nous insulaires, c’était un sentiment fédérateur qui fait du bien.

Et puis à Montreuil, je découvrais cet univers du livre jeunesse et de son immense créativité. J’étais très fière que mon livre soit présenté sur le stand de l’invité d’honneur, La Réunion.

Quel message vous tient à cœur et que vous voulez faire passer dans vos livres ?

Lalao-Elina Razanadriaka : La préservation de notre patrimoine naturel et tous les sujets de l’écologie qui s’y rattachent. Madagascar a une biodiversité extraordinaire et nous nous devons d’éduquer les enfants à préserver cela. J’ai traduit en malgache un album édité au Maroc qui parle justement de la gestion des déchets. Je ne veux pas voir notre nature souillée par le plastique qui vole au gré du vent et finit par empoisonner les poissons dans les océans. Mais j’ai un autre sujet au fond de mon cœur : la sensibilisation à la lecture.

Cet album que vous évoquez, La leçon des grenouilles, est aussi une belle histoire de solidarité et d’amitié ?

Lalao-Elina Razanadriaka : Oh que oui ! C’est avant tout la rencontre de deux femmes passionnées, deux éditrices, deux personnes qui parlent avec leur cœur. Lorsque j’ai rencontré Amina Hachimi Alaoui (éditions Yanbow el Kitab, lors de mon stage de mentorat au Maroc), j’ai aussi découvert tout ce qu’elle mettait en place pour promouvoir la lecture jusque dans des petits villages. Elle incarne réellement cette notion de porter les livres et les faire vivre pour ceux qui n’y ont pas accès.

Cela m’a touchée. J’avais envie d’adapter en bilingue (français-malgache) La leçon des grenouilles. Alors Amina m’a fait une proposition qui s’inscrit dans l’axe de sa générosité. Elle m’a dit, je te cède les droits mais tu t’engages à offrir 100 exemplaires de cet album à des enfants qui n’y auraient pas accès normalement. J’ai aimé la démarche solidaire, la personne généreuse et l’album qui évoque ces déchets dont il faut s’occuper. Notre collaboration est un succès et, en 2023, j’éditerai un autre album de Yanbow Al Kitab qui marquera mon deuxième achat de droits. C’est une initiative individuelle, Sud-Sud, qui a beaucoup de sens pour nous deux.

Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous faites face en tant qu’éditrice indépendante ?

Lalao-Elina Razanadriaka : Mon principal souci est le financement des nouveaux titres. En effet, je dois tout financer sur fonds propres. Puis les livres sont mis en dépôt dans les librairies de Madagascar. Ils peuvent y rester pendant plusieurs mois, parfois même certains libraires ne sont pas prêts à payer et ne déclarent pas leurs ventes. Donc de fait, je dois attendre très longtemps avant de récupérer de quoi financer mon prochain titre à paraître.

Lorsqu’un organisme nous soutient, cela change complètement la donne et tout devient plus rapide et motivant. J’aimerais tellement publier plus, mais je n’en n’ai pas les moyens financiers d’autant que le coût de l’impression devient plus en plus cher.

Si je vous disais « fermez les yeux et rêvez à une belle opération de promotion du livre à Madagascar », à quoi penseriez-vous ?

Lalao-Elina Razanadriaka : C’est un rêve qui revient régulièrement et j’ai plein d’idées. Celle qui me tient à cœur pour 2023, ce serait de célébrer la Journée internationale de l’écrivain africain. Ca peut paraître surprenant pour vos lecteurs, mais nous ne connaissons que très peu cette journée. Or nous sommes africains et j’aimerais qu’on se rapproche de tout ce qui se dit, s’écrit, se fait sur ce grand continent. Car on pourrait tisser beaucoup plus de lien entre nous professionnels du livre pour faire circuler nos textes.

Il y a résolument quelque chose à inventer. Et le public malgache doit aussi être sensibilisé à tout cela. J’aimerais aussi participer, pour la première fois en 2023, à la Caravane de lecture inter îles de l’océan Indien et que tous mes titres jeunesse puissent ainsi circuler d’île-en-île.

Quel regard portez-vous sur le marché du livre à Madagascar ?

Lalao-Elina Razanadriaka : Je ressens un regain d’intérêt pour la lecture, notamment en province. Les gens apprécient de découvrir des ouvrages. Il faut sortir des grandes villes. Les bibliothèques de quartier jouent un rôle fondamental comme relais pour encourager à la lecture. Je veux transmettre des idées fortes aux Malgaches.

Quand les libraires me disent « Si tout le monde était comme toi, nous serions comblés », alors je suis juste heureuse de pouvoir continuer modestement mais avec passion à développer mon catalogue jeunesse. J’ai gagné beaucoup de lecteurs et la vente assez rapide de mes livres me rend joyeuse et très fière, aussi bien en tant qu’auteure jeunesse et que d’éditrice.

Crédits photo : Agnès Debiage/ActuaLitté - CC BY SA 2.0