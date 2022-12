Censure de livres LGBT : “Dire aux enfants qu'ils ne sont pas seuls

En 2014, l'autrice et photographe américaine Susan Kuklin publie aux éditions Candlewick Beyond Magenta : Transgender Teens Speak Out (les adolescents transgenres s'expriment), un recueil de témoignages de six adolescents membres de la communauté transgenre et non-binaire sur leurs luttes et expériences dans une quête de définition de leur identité.

L'année suivante, l'American Association Library, plaçait l'ouvrage dans sa liste des ouvrages les plus contestés aux États-Unis. Pour le média américain National Public Radio, ou NPR, Susan Kuklin revient sur cet épisode de sa vie d'écrivaine et de passeuse de parole.

“Montrer qu'ils ne sont pas seuls”

Pourtant, cette dernière avait reçu de nombreux retours positifs en premier lieu. « Les six participants à Beyond Magenta ont choisi de me parler pour trois raisons principales : ils voulaient se définir publiquement dans leurs propres termes, ils voulaient éduquer les autres et ils voulaient faire savoir aux autres jeunes dans des situations similaires qu'ils ne sont pas seuls. Au moment de la publication, des jeunes et pas mal de parents m'ont écrit pour me remercier de l'avoir publié ».

Plus encore, un lycéen issu d'un milieu rural et conservateur avait fait part à Susan Kuklin que la vue de la couverture de Beyond Magenta, sur laquelle un adolescent lui ressemblait étrangement, lui avait fait partir ses idées suicidaires. « En feuilletant les pages du livre, ils y ont trouvé un prénom qui était aussi le leur. C'était un signe - ils n'étaient pas seuls ».

Entre censure et autocensure

Un certain soir, l'autrice tombe sur un tweet incendiaire sur son ouvrage. Puis un autre, et encore un autre. Le livre était devenu viral dans une certaine communauté anti-LGBT. « Je me suis sentie dans un autre monde. Effrayant. Faux. Puis, à l'approche des élections, des politiciens cyniques et cruels ont pris le train en marche de la lutte contre les transgenres afin de mobiliser les électeurs ».

Si l'identité des participants était protégée par l'anonymat, Susan Kuklin s'inquiétait de leurs réactions ainsi que des possibles retombées d'autocensure. « Je craignais que les futurs éditeurs ne cessent de publier des livres dits controversés et que les écrivains soient moins disposés à en écrire ».

Quelques années plus tard, la situation des ouvrages relatifs à la communauté LGBTQIA+ sont toujours sujets à la censure et à l'indignation. Selon le rapport de 2022 de l'American Library Association, 6 des 10 livres dont les appels à la censure sont le plus fréquent en 2021 sont des ouvrages avec une thématique ou des témoignages de personnes LGBTQIA+.

Susan Kuklin, elle, ne regrette rien. Elle est fière d'avoir transmis les histoires de Jessie, Christina, Cameron, Luke, Mariah et Nat. Et surtout que d'autres personnes puissent s'identifier à ces prénoms et, ainsi, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls.

Crédits photo : Princeton Public Library (CC BY-NC 2.0)

