États-Unis : sera-t-il possible d'interdire d'interdire les livres ?

681 tentatives de censure entre janvier et août 2022, selon l'Association des bibliothécaires américains, 1648 titres visés entre juillet 2021 et juin 2022, selon PEN America. Tel est le triste décompte de la censure et des tentatives de retraits de livres aux États-Unis.

Depuis plusieurs mois, les bibliothèques publiques et scolaires font l'objet d'attaques vis-à-vis de certains livres de leurs collections. Parce qu'ils abordent des thèmes comme les violences sexuelles, l'homophobie, le racisme ou encore les questionnements liés aux genres, ils sont qualifiés d'« obscènes », voire de « pornographiques » et jugés inappropriés par certains usagers, parents d'élèves ou citoyens.

Ces derniers effectuent des signalements, estimant, malgré les compétences professionnelles des bibliothécaires, qu'ils ne doivent pas être mis à la disposition des usagers des établissements. Les tentatives de censure sont encouragées et parfois soutenues par des groupes de pression et autres associations conservatrices, d'autant plus que les titres visés sont souvent signés par des auteurs afro-américains, latinx, sino-américains et issus de la diversité, ou appartenant à la communauté LGBTQIA+.

Dans plusieurs États, notamment au Texas, dans l'Idaho, en Caroline du Sud ou en Virginie, gouverneurs et autres responsables politiques ont fait de la censure un programme politique, incitant les partisans à faire pression sur les établissements. L'Association des bibliothécaires américains y voit d'ailleurs la principale différence celle du passé : elle est désormais organisée et massive, et ne porte plus sur un ou deux titres en particulier par an.

Parmi les titres touchés, citons Maus, d'Art Spiegelman, Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons, Batman: White Knight, de Sean Murphy et Matt Hollingsworth, La Servante écarlate, de Margaret Atwood et Renée Nault (pour l'adaptation en BD), ou encore le Journal d'Anne Frank, adapté également en BD par Ari Folman et David Polonsky. Mais aussi des livres de Rupi Kaur, Toni Morrison, Alison Bechdel ou encore George M. Johnson...

Deux résolutions symboliques

Parallèlement à la Banned Book Week, semaine dédiée aux livres visés par la censure, deux responsables démocrates, à la Chambre des représentants et au Sénat, ont introduit des résolutions portant sur cette vague. Jamie Raskin, du côté de la Chambre, et Brian Schatz, au Sénat, s'inquiètent dans deux textes « de la prolifération des cas de censure de livres et des menaces à l'encontre de la liberté d'expression aux États-Unis ».

Ces résolutions, des textes symboliques, mais qui révèlent les préoccupations du parlement américain s'ils sont adoptés, entendent aussi « affirmer le soutien des États-Unis à la liberté d'expression des auteurs et à la liberté de tous les Américains en matière de lecture, à l'encontre de toute censure étatique ».

Le texte de Jamie Raskin appelle aussi « les gouvernements locaux et les institutions pédagogiques à protéger le droit à l'apprentissage des étudiants et la liberté des enseignants et bibliothécaires à assurer des enseignements en fournissant aux étudiants des opportunités de lire une large sélection de livres reflétant des points de vue et des perspectives multiples ».

Interdire la censure ?

Certains cas ont déjà été contestés avec succès dans certains États. Dans le Missouri, deux élèves avaient attaqué leur administration scolaire après la suppression de 8 titres. Si la justice ne s'est toujours pas prononcée, l'administration avait fait machine arrière, partiellement, en réintégrant L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Dans d'autres cas, le Premier amendement, qui protège la liberté d'expression, est régulièrement évoqué, mais les cas de censure passent rarement devant les tribunaux.

Dans l'État de Virginie, une tentative cherchant à interdire la vente en librairie de deux ouvrages, Gender Queer, de la dessinatrice Maia Kobabe (Genre Queer, traduit en France par Anne-Charlotte Husson) et A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas (Un palais d'épines et de roses, traduit en France par Anne-Judith Descombey), a toutefois été écartée par la justice.

À Wellington, dans l'État du Colorado, le conseil d'administration d'une bibliothèque publique a récemment voté une résolution prohibant « la censure, la suppression, le retrait, la surveillance ou l'ajout d'une restriction liée à l'âge sur des idées ou information, au sein de la bibliothèque ». Toute la difficulté résidant dans le fait qu'un établissement scolaire ou public peut toujours subir des pressions de l'administration, exercée sur ses financements ou sa réputation...

Photographie : présentation de livres censurés au sein d'une bibliothèque américaine, en septembre 2022 (Ali Eminov, CC BY-NC 2.0)