Amazon et cinq éditeurs américains (encore) accusés d'entente

Défendues par le cabinet Hagens Berman, deux plaintes, l'une portée par des consommateurs et l'autre par des libraires américains, accusaient Amazon et les cinq plus grands éditeurs des États-Unis (Penguin Random House, HarperCollins, Hachette Book Group, Macmillan et Simon & Schuster) de s'être entendus pour fixer les prix de vente des livres numériques et imprimés.

Côté consommateurs, le prix des livres numériques était en cause : d'après la plainte, les cinq éditeurs auraient signé des accords avec Amazon lui accordant une part de 30 % sur les prix de vente, ainsi qu'un tarif garanti le plus bas, par rapport aux autres revendeurs. Les consommateurs se seraient ainsi trouvés lésés par un marché au prix sous contrôle, avec des dommages financiers évidents.

Les libraires, menés par l'enseigne Bookends & Beginnings, dans l'Illinois, reprochaient pour leur part des facilités très importantes accordées par les éditeurs à Amazon sur les prix de gros des livres imprimés. Les libraires indépendants ou de moindre taille, en conséquence, auraient fait face à des difficultés pour se procurer des ouvrages, y compris les plus demandés par les clients.

Ces plaintes rappelaient le cas Apple et les Big Five, en 2011, qui avait abouti à une condamnation d'Apple : 400 millions $ avaient été remboursés aux consommateurs, qui, selon la justice, avaient payé plus cher leurs ebooks à cause d'une entente de la firme de Cupertino et des éditeurs.

Toutefois, les plaintes des consommateurs et des libraires, en 2022, n'ont pas trouvé le même écho : fin septembre, le juge Gregory Woods classait les plaintes sans suite, en laissant la possibilité de les amender, toutefois.

Des marges « ultra compétitives »

Sans trop de surprise, le cabinet Hagens Berman a donc récidivé avec une plainte de 125 pages déposée devant un tribunal new-yorkais ce 21 novembre, indique Publishers Weekly. Cette nouvelle tentative ne concerne cette fois que les livres numériques et vise clairement Amazon, qualifié de « monopole » qui a « contraint » les éditeurs de livres numériques à intégrer un système bien rodé, destiné à favoriser le géant du ecommerce.

À l'aide de « clauses contractuelles », Amazon aurait « limité la concurrence sur le terrain des prix ou de la disponibilité des produits ». Résultat, le ecommerçant se serait assuré des marges « ultra compétitives » sur les prix des ebooks, atteignant parfois 300 % par rapport à un prix dérégulé, selon la plainte.

Prenant acte des éléments qui ont conduit au classement sans suite des précédentes plaintes, Hagens Berman attaque un peu moins les éditeurs de front : « Les Big Five ont accepté ces clauses contractuelles restrictives même s'ils prétendent ne pas “bénéficier d'une protection d'Amazon contre la concurrence” et semblent plutôt intéressés par une réduction de “la domination d'Amazon en tant que vendeur de livres numériques”. »

Une nouvelle plainte pourrait aussi surgir concernant le marché des livres imprimés, selon Publishers Weekly. La justice américaine n'en a donc pas fini avec ces dossiers...

Photographie : illustration, soumit, CC BY-NC-ND 2.0