Antitrust : les plaintes contre Amazon et les éditeurs classées sans suite

Après avoir considéré les mémoires des deux parties, le juge fédéral Gregory Woods, à Manhattan, a finalement choisi la fin de non-recevoir suite aux deux plaintes pour une distorsion de concurrence visant Amazon et des éditeurs. La multinationale du ecommerce et cinq éditeurs américains, Penguin Random House, HarperCollins, Hachette Book Group, Macmillan et Simon & Schuster — les Big Five —, étaient accusés d'avoir conclu des accords autour des prix de vente des livres imprimés et numériques.

Les plaintes, portées par des consommateurs d'une part et des libraires d'autre part, assuraient que les éditeurs, par des clauses contractuelles, avaient favorisé Amazon, au détriment d'autres revendeurs.

Côté consommateurs, le prix des livres numériques était en cause : d'après la plainte, les cinq éditeurs auraient signé des accords avec Amazon lui accordant une part de 30 % sur les prix de vente, ainsi qu'un tarif garanti le plus bas, par rapport aux autres revendeurs. Les consommateurs se seraient ainsi trouvés lésés par un marché au prix sous contrôle, avec des dommages financiers évidents.

Cette plainte rappelait celle portée contre Apple, en 2011, également autour du livre numérique. Ce précédent avait vu la firme condamnée, avec un remboursement de 400 millions $ aux consommateurs. Les mêmes éditeurs avaient payé 166 millions $, de leur côté, afin d'éviter le procès.

Les libraires, menés par l'enseigne Bookends & Beginnings, dans l'Illinois, reprochaient pour leur part des facilités très importantes accordées par les éditeurs à Amazon sur les prix de gros des livres imprimés. Les libraires indépendants ou de moindre taille, en conséquence, auraient fait face à des difficultés pour se procurer des ouvrages, y compris les plus demandés par les clients.

Vers de nouvelles procédures ?

Au cours de l'été, la juge Valerie Figueredo avait examiné les plaintes, pour conseiller le juge fédéral sur l'opportunité d'ouvrir un procès ou non, avec enquête, auditions des parties et de possibles condamnations. Ses opinions sur la crédibilité des faits reprochés étaient plutôt tranchées : d'après elles, les conditions contractuelles entre Amazon et les éditeurs n'étaient pas illégales « en soi » et « ne sont pas des preuves directes d'un complot pour déterminer les prix des livres numériques et éliminer la concurrence ».

En somme, d'après elle, il est bien possible que chaque éditeur, indépendamment des autres, ait conclu un accord avec Amazon, dont les conditions se rapprochent d'autres accords similaires. Toutefois, les éléments avancés ne permettaient pas de nourrir la thèse d'un complot entre les éditeurs impliqués pour mettre en place ces accords.

Le juge Gregory Woods a classé les deux plaintes sans suite, indique l'agence Reuters, mais en laissant ouverte la possibilité, pour les plaignants, d'amender leurs procédures, par exemple pour y ajouter des éléments susceptibles de constituer des preuves ou permettant de reconsidérer l'ouverture d'une procédure.

Dans le cas des livres numériques, il est probable que le cabinet Hagens Berman, qui défend les intérêts de l'accusation, persiste et signe : ce même cabinet d'avocats avait obtenu la condamnation d'Apple, en 2016, et le remboursement des consommateurs lésés.

Photographie : illustration, Christian Harrison, CC BY-SA 2.0