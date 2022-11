Les bibliothécaires “ont le sens du service public chevillé au corps

Le Dictionnaire militant publié 3 jours avant les élections professionnelles de 2018 s'est quelque peu épaissi, et pas seulement à cause du confinement. « Né d'une sorte de mouvement d'humeur », d'après les souvenirs de Barbara Issaly, animatrice de la commission « bibliothèque » de la fédération SUD CT, le document connait un beau succès après sa mise en ligne sur le site du syndicat.

« L'idée était d'apporter notre vision du travail des bibliothécaires, avec nos revendications », ajoute-t-elle. « Un point de vue syndical, en somme, qui apporte d'autres informations que la réflexion juste et intéressante de l'Association des bibliothécaires de France et d'autres organisations professionnelles. »

Nourri par des réflexions sur les évolutions des métiers des bibliothèques et des sujets comme le travail du dimanche, le rapport Corbin-Orsenna ou encore la mobilisation de lutte contre le contrôle du passe sanitaire à l'entrée des bibliothèques, le dictionnaire de 16 pages se trouve largement enrichi, au fil des réunions et rencontres entre membres de la fédération, une douzaine au total entre la fin du confinement et la récente publication.

« Nous voulions évoquer les situations de nos collègues en bibliothèques départementales de prêt, mais aussi l'évolution de nos carrières. Nous avons aussi souhaité accorder une plus grande place aux bibliothèques rurales, où les rapports aux publics, aux élus et aux bénévoles sont différents que dans les grands établissements, où travaillent essentiellement les rédacteurs », nous explique Barbara Issaly.

Passé à 52 pages, le dictionnaire n'a pas pour autant abandonné sa forme si particulière, qui facilite la consultation ponctuelle. Et n'a pas non plus perdu des observations, critiques et revendications qui rappellent bien son caractère syndical : « Bien sûr, il y a la volonté de faire entendre le travail réel, sur le terrain, quand le prescrit se fait parfois particulièrement entendre. Il s'agit d'une parole de tous les jours, qui tranche avec certaines grandes réflexions qui n'en sont pas moins importantes non plus, et parfois visionnaires. »

La Loi Robert, « service minimum »

Le dictionnaire militant met désormais en avant une « défense de la lecture publique », qui attache une importance particulière à la présence des supports imprimés dans les établissements, « un peu en réaction à un volontarisme à tout crin », mais pas seulement. « La filière culturelle est l'une des plus mal payées de la territoriale », souligne ainsi Barbara Issaly, « et même les cadres A sont des “petits” cadres A ».

Pour autant, les métiers des bibliothèques restent attractifs, « sans doute parce qu'ils permettent de travailler sur l'information, les livres et la culture sans être dans le circuit commercial. Par ailleurs, on entre en bibliothèque en faisant le choix du service public, et les bibliothécaires ont souvent ce service public chevillé au corps. Le syndicat a même parfois du mal à faire fermer l'établissement à l'occasion de mouvements de grève. »

Les métiers des bibliothèques sont au centre de l'attention depuis plusieurs années maintenant, à l'occasion de l'extension des horaires d'ouverture tout d'abord, et désormais d'un passage en revue de la formation et des compétences requises.

Le référentiel national de compétences suscite ainsi l'intérêt, « mais il faut encore s'en emparer, voir ce qui va sortir de cette version “bêta” » ou encore connaitre les modalités de la réflexion collective autour de ce document. La loi Robert, promulguée en fin d'année dernière, laisse pour sa part un goût de « service minimum » : « Elle pérennise les bibliothèques départementales de prêt, ce qui est une grande avancée, mais sans aller plus loin. Ainsi, les autorités de tutelle conservent un droit de regard sur les activités de la bibliothèque, sans recours pour les professionnels en cas de dérive locale. »

Par ailleurs, une certaine méconnaissance persistante des métiers et des compétences des bibliothécaires facilite encore une anarchie des recrutements et des postes attribués. « On observe des agents de catégorie C qui se retrouvent à faire le travail d'agents de catégorie A, parce qu'il n'y a pas de petites économies pour certaines collectivités, et pas d'obligations non plus », déplore Barbara Issaly.

Le débat sur le recul de l'âge de départ à la retraite n'épargne pas non plus les bibliothécaires, exposés à une pénibilité du travail, « où l'image d'Épinal du bibliothécaire qui lit toute la journée a disparu, si elle a jamais existé un jour ». « Certaines collectivités ont reconnu la pénibilité du travail, de la manipulation des documents, à l'occasion du passage aux 1607 heures, mais cela n'a pas du tout été la règle, puisque ce choix relève de l'appréciation de la collectivité. »

Le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique est accessible à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0