Quelles sont les compétences nécessaires en bibliothèque territoriale ?

À l'issue des premières Assises de la formation en bibliothèque territoriale, en 2021, l'État s'était engagé à la coconstruction d'un référentiel national de compétences. Chose promise, chose due, il a été présenté ce 15 novembre, lors des deuxièmes Assises, à la Bibliothèque publique d'information.

Les objectifs liés à ce référentiel sont divers : il offre pour commencer un cadre pour l'évolution des compétences des personnels, mais aussi pour l'élaboration des fiches de postes. Les acteurs de la formation initiale et professionnelle peuvent aussi l'utiliser pour définir leurs offres, tandis que l'interprofession, notamment les associations, pourra s'y référer pour la défense des métiers et leurs revendications.

Ce référentiel, particulièrement vaste, rend compte de la polyvalence des bibliothécaires territoriaux. Attention, toutefois, il adopte une vision d'ensemble, adapté à une équipe ou à un projet d'établissement : un seul bibliothécaire pourra difficilement cumuler l'ensemble des compétences listées.

8 grands domaines ont été définis (« Enjeux transversaux contemporains », « Pilotage stratégique et connaissance de l'environnement territorial », « Administratif », « Management, développement de projets et de services », Patrimoine écrit, iconographique et visuel », « Publics, partenaires et communication », « Médiation et action culturelle », « Ressources documentaires », « Lieux et espaces ») au sein desquels se trouvent des sous-domaines.

Chacun des domaines est défini, avec la mention de compétences de base et de facteurs d'évolution. Dans les sous-domaines, les compétences se précisent, tandis que le référentiel pointe celles « qui gagneraient à être développées au sein des équipes et/ou offres de formation » et les compétences émergentes.

Le référentiel est à retrouver ci-dessous.

