Bibliothèques : la “loi Robert” déjà promulguée

Le mois dernier, la Toronto Public Library (TPL) a inauguré l'exposition « Spaced Out : 50 Years of the Merril Collection ». Les visiteurs ont pu y découvrir quelque 80.000 pièces tirées des archives : la plus grande collection de recherche au monde sur les thèmes de la science-fiction et de la fantasy, dans le cadre d'une bibliothèque publique. Un eldorado pour tous les mordus de littératures de l'imaginaire.