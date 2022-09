États-Unis : la censure frappe Batman et les Watchmen d'Alan Moore

Au sein des États américains qui s'érigent contre des ouvrages jugés « problématiques », car « obscènes », voire « pornographiques », selon des critères particulièrement subjectifs, le Missouri ne figure pas parmi les moins actifs. Dès la fin d'année dernière, plusieurs livres se trouvaient visés, dans différents établissements scolaires, et retirés des étagères, dont All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus), Fun Home : A Family Tragicomic de Alison Bechdel (traduit par Corinne Julve, Lili Sztajn, Denoël) ou encore L'œil le plus bleu de Toni Morrison (traduit par Jean Guiloineau).

Certains ont fait leur retour depuis, notamment après l'action en justice de deux élèves, qui avaient contesté ces retraits d'ouvrages des bibliothèques. Néanmoins, les censeurs ont de la suite dans les idées, et surtout l'appui de représentants politiques républicains et conservateurs comme de groupes de pression.

Pour se conformer à la Senate Bill 775, entrée en vigueur dans l'État du Missouri le 28 août dernier, le district scolaire de Rockwood a classé 22 ouvrages hors-la-loi, car présentant « des éléments sexuels explicites ». Parmi ces titres, qui seront retirés des bibliothèques scolaires dans les plus brefs délais, Batman: White Knight, de Sean Murphy et Matt Hollingsworth (traduit par Benjamin Rivière, Urban Comics), et Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons (traduit par Jean-Patrick Manchette, Urban Comics).

Deux chefs-d’œuvre du genre, pas moins, qui ont le point commun de questionner la figure super-héroïque et ses implications, notamment en matière de vigilantisme et de justice populaire... Bien entendu, le district scolaire ne précise pas quels éléments en particulier justifient les retraits — inutile de souligner que les deux bandes dessinées ne sont aucunement pornographiques, même pas érotiques...

Parmi les autres titres visés, des habitués de la néo-censure américaine, comme Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, traduit en France par Anne-Charlotte Husson), sans doute le titre le plus visé, mais aussi l'adaptation en BD de La Servante écarlate par Renee Nault, d'après Margaret Atwood, Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur (traduit par Sabine Rolland, chez Nil) ou encore The Sacrifice of Darkness de Roxane Gay.

Comité de la censure

Dans la foulée de l'entrée en vigueur de la Senate Bill 775, un véritable comité de la censure s'est constitué, avec les actions particulièrement organisées de l'Association des parents d'élèves de St. Charles County (SCCPA), un comté de l'État du Missouri. Ce groupe de parents, « trahis » par les écoles qui devaient protéger leurs enfants, selon leur site web, propose tous les outils des bons censeurs des livres des bibliothèques.

Mode d'emploi détaillé pour effectuer un signalement, conseils pour porter plainte auprès de la police locale en cas de non-retrait d'un livre, grille de lecture pour repérer des « éléments sexuels » susceptibles d'être pointés du doigt... Un nouveau « Code Hays », ce manuel de censure qui a dicté les thèmes et images du cinéma hollywoodien entre les années 1930 et 1960, se lit entre les lignes.

Dès l'entrée en vigueur de la loi, le 28 août, plusieurs districts scolaires de l'État se sont empressés de suivre les réclamations des membres de la SCCPA, par crainte de dépôts de plainte, d'une part, mais aussi pour se conformer de manière consensuelle aux objectifs politiques du gouverneur républicain de l'État, Mike Parson. Sachant que l'État peut tout à fait s'impliquer dans une contre-publicité à l'égard des établissements scolaires qui tiendraient tête à la législation.

Par ailleurs, notons que la législation évoquée a été introduite par un amendement du sénateur Rick Brattin, aux idées particulièrement droitistes : par le passé, il a distingué les personnes homosexuelles des êtres humains, a prôné l'enseignement de théories alternatives à celle de l'évolution ou encore le recours à l'intervention armée contre des « manifestations illégales ».

Dans les faits, comme l'analyse cet article du Riverfront Times, les exceptions ajoutées à la Senate Bill 775 font qu'elle ne représenterait même pas une menace pour de véritables images pornographiques. Toutefois, ces effets sur la diversité des ouvrages proposés aux élèves et étudiants par des bibliothécaires qualifiés sont bien réels...

