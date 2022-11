Lettres du Monde : Andreï Kourkov ouvrira le Grand entretien

« Qand, en 1932, le Britannique Aldous Huxley publie Le Meilleur des mondes, pensait-il que son roman dystopique serait encore d’actualité aujourd’hui ? Notre époque est inquiétante. Pandémies et guerres, crises migratoires et écologiques, misère et racisme... tout ce que l’on croyait impossible, ou relevant de l’inimaginable, malmène désormais notre chère planète bleue et tous ses habitants », indique Martine Laval, conseillère littéraire de l’événement.

Pour sa 19e édition, le festival Lettres du monde réaffirme sa vocation : penser le monde, l’interroger, le raconter, faire vivre le désir de partage et de convivialité, aiguiser la curiosité et le goût de l’autre. Fictions ou récits, polars ou essais et BD : le festival fait entendre les voix vives de la littérature contemporaine, celle qui ne connaît pas les frontières.

« Poétique et politique, Lettres du monde se veut le carrefour des cultures en associant les lecteurs, jeunes ou aguerris, afin de relever ce défi : imaginer avec les écrivains invités un monde meilleur », conclut-elle.

La programmation, ce sont 60 rencontres en librairies, médiathèques, lycées ou universités, à travers 35 villes de Nouvelle-Aquitaine. « Le festival poursuit avec détermination son travail de lecture du monde. Sans doute parce que la littérature est le meilleur moyen de ne pas laisser les choses en l’état », souligne Alexandre Péraud, président.

Et d’ajouter : « Longtemps, nous avons cru, collectivement, à la possibilité d’un monde meilleur. Longtemps, nous avons, génération après génération, voulu croire que l’avenir de nos enfants serait plus riant, plus prospère et plus civilisé que le nôtre. Mais trente ans après la chute du Mur, la vieille croyance a fait long feu. »

Alors, avec pour trame de fond cette guerre en Europen et le « retour des chemises brunes au pouvoir, ce monde traverse une crise profonde faite de chaos politique, économique, environnemental et social. L’utopie d’un monde meilleur s’est effacée de nos esprits et ne peut guère se conjuguer que sur le mode de l’ironie. À quoi bon, dès lors, convoquer ce “meilleur des mondes” ? Peut-être, justement, parce que l’ironie est, non seulement, le moyen d’échapper au désespoir, mais aussi de résister ».

