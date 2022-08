Lettres du monde : 10 jours de rencontres littéraires insolites

Le festival itinérant Lettres du monde est né de l'envie de promouvoir et de diffuser les littératures étrangères en Nouvelle-Aquitaine. Chaque année, mi-novembre, le festival réunit une vingtaine d’écrivains étrangers et français, traducteurs, éditeurs. Fictions ou récits, polars ou essais : le festival fait entendre les voix vives de la littérature contemporaine, celle qui ne connaît pas les frontières.

Pendant 10 jours, les auteur(e)s invité(e)s se déplacent en Nouvelle-Aquitaine pour un programme de rencontres littéraires avec le public. Elles sont organisées en partenariat avec les professionnels du livre et de la lecture publique que sont les bibliothèques, médiathèques et librairies indépendantes, mais aussi les établissements scolaires et universitaires.

Le meilleur des mondes ?

Avec cette programmation, Lettres du monde participe au maillage territorial en allant, avec les auteurs, au-devant de publics ruraux et citadins. Il propose ainsi une politique d’animation littéraire dédiée aux littératures du monde.

Poétique et politique, Lettres du monde se veut le carrefour des cultures en associant les lecteurs, jeunes ou aguerris, afin de relever ce défi : imaginer avec les écrivains invités un monde meilleur.

La 19e édition du festival Lettres du monde se déroulera du 18 au 27 novembre 2022, à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Elle s'organise autour de la question « Le meilleur des mondes ? », référence à l'œuvre d'Huxley, notamment. « Quand, en 1932, le Britannique Aldous Huxley publie Le meilleur des mondes, pensait-il que son roman dystopique serait encore d’actualité aujourd’hui ? Notre époque est inquiétante. Pandémies et guerres, crises migratoire et écologique, misères et racismes... tout ce que l’on croyait impossible, ou relevant de la pure science-fiction, malmène désormais notre chère planète bleue et tous ses habitants », commente Martine Laval, conseillère littéraire.

Elle entend, avec le festival, conjurer ce qui parait inéluctable et « imaginer avec les écrivains invités un monde meilleur ».

Cette année, le festival aura l'honneur de recevoir 16 auteurs, français et étrangers : Pedro Cesarino (Brésil), Santiago Gamboa (Colombie), Lluis Llach (Catalogne), Laura Kasischke (États-Unis), Douglas Kennedy (États-Unis), Rodolphe Barry (France), Miguel Bonnefoy (France-Vénézuela), Sébastien Rutés (France), Timothy Morton (Grande-Bretagne), Louis-Philippe Dalembert (Haïti — France), Maryam Madjidi (Iran-France), Laura Mancini (Italie), Zerocalcare (Italie), Andreï Kourkov (Russie — Ukraine), Antonythasan Jesuthasan (Sri Lanka — France) et Joseph Incardona (Suisse).

Photographie : Lettres du monde